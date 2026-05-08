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Lo que la feria minera nos dejó: karinismo explícito, la otra cumbre y el ex diputado de coffee break

Significado y significante de la visita de Karina Milei. El encuentro entre intendentes peronistas y funcionarios chilenos que generó interpretaciones dentro del oficialismo provincial. Allende y su presencia en la feria.

Por Natalia Caballero
karinaorrego

La visita de “El Jefe” a San Juan le dejó al orreguismo la foto que buscaba. La llegada de Karina Milei con su tropa de dirigentes más leales para participar de la Expo Minera permitió blindar el apoyo a los popes de la minería que proyectan invertir en el país y al mismo tiempo, una hendija por la cual el oficialismo provincial podría proyectar una alianza electoral para el 2027. No significa que vaya a producirse la bendición mutua pero habilitó por primera vez la especulación de una alianza.

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Fueron varios los funcionarios del gobierno provincial que vienen insinuando la necesidad de ir unidos con Milei “para derrotar al kirchnerismo”. Entre ellos, la figura más relevante es la del vicegobernador Fabián Martín, quien en recientes declaraciones periodísticas dijo que son más los “puntos de encuentro que de desencuentro”, destacando el apoyo legislativo a las iniciativas nacionales en el Congreso. En igual sentido se ha manifestado públicamente el jefe de asesores del gobernador, Rodolfo Colombo, entre otros.

El oficialismo sanjuanino se la jugó toda en las elecciones de medio término. La apuesta de la campaña era concentrar la atención en lo hecho en San Juan. Salir de la agenda Milei SÍ/ Milei NO. Pero no pudo. En esa dicotomía, el peronismo hizo lo propio. Representaban la oposición a ese planteo nacional y ganaron. Esa disputa electoral llevó a germinar con más fuerza la necesidad de aliarse con La Libertad Avanza. Al que no le convenció ni le convence la idea es al diputado nacional y armador local, José Peluc, que incluso expuso sus argumentos en Paren las Rotativas.

Los coqueteos elevaron su tenor con esta visita de Karina a San Juan. En épocas de vacas flacas, hubo anuncios en Sarmiento para una ruta clave. Lo hizo el ministro del Interior, Diego Santilli. Ex PRO, ahora fiel karinista y con llegada directa a Orrego. Luego hubo fotos del Gobernador con Karina en el acto oficial y también compartieron mesa en la cena que organizó la CAEM. De por medio, abrazo cálido con Peluc.

Son señales, en un momento en el que el mileísmo está atravesando una tormenta con el Adornigate y las líneas internas que se abrieron tras las declaraciones públicas de la senadora Patricia Bullrich, arrinconando al Jefe de Gabinete presidencial.

La otra cumbre

El 6 de mayo pasado, día en el que arrancó la Expo Minera (que organizó Panorama Minero en conjunto con el Gobierno de San Juan) se realizó un encuentro binacional con funcionarios de la región de Coquimbo e intendentes de tres departamentos de la provincia. También estuvo el siempre activo diputado nacional Cristian Andino. En la reunión se abordaron temas de integración varios, pero el foco estuvo puesto en la minería y la infraestructura.

Encabezó el encuentro el dueño de casa, el intendente Matías Espejo. Participaron también los jefes comunales de Ullum y de Calingasta (David Domínguez y Sebastián Carbajal respectivamente). Entre los funcionarios chilenos que dijeron presente, se destacaron Carlos Ramos García, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y Jurídica del CORE y vicepresidente de la Comisión de Diálogo Político y Pedro Valencia Cortés, vicepresidente de la Comisión.

La reunión fue definida por el oficialismo provincial de contracumbre. “El PJ necesitaba mostrar actividad institucional y eso es lo único que tenían”, indicaron desde adentro. Sobre los dirigentes chilenos que arribaron a la Casa de Jáchal, dijeron que se trata de funcionarios de izquierda del vecino país, de “diálogo fluido con el peronismo sanjuanino”.

Tampoco pasó inadvertida para el orreguismo la foto que subió el senador Sergio Uñac con el embajador chino en Argentina, Wang Wei. “Más de lo mismo, agenda paralela”, opinaron.

Coffee break

En la Expo Minera se pudo ver al exdiputado nacional Walberto Allende, quien fue invitado por Panorama Minero y por la Cámara Argentina de Empresas Mineras debido a su labor al frente de la Comisión de Minería en el Congreso. El acto con los gobernadores y los funcionarios nacionales que participaron del evento se realizó en el Velódromo. Cuando Allende quiso entrar al templo ciclístico, no lo dejaron pasar y se quedó tomando un cafecito en la zona de food trucks.

Adonde sí ingresó fue a la cena que organizó CAEM en la quinta Nazareno, donde la secretaria de presidencia Karina Milei fue distinguida. Saludó al gobernador Marcelo Orrego y su ex colega, Martín Menem –presidente de la Cámara de Diputados-.

Laburo

Se pudo ver en la feria minera muchos sanjuaninos con sus CV impresos. Los entregaban en los stands de las empresas, a pesar de que la mejor manera que entren en verdadera evaluación sea a través de la carga on-line. “Hay miles en espera, todos con gran expectativa de trabajo porque la minería aporta sueldos que son mejores que la media”, explicaron desde una de las compañías.

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