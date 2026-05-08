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San Juan remata flota de vehículos: hay camionetas Toyota, Ford y Jeep

La Caja de Acción Social de San Juan rematará 14 vehículos con bases desde los $400.000. Se trata de dos subastas simultáneas que incluyen camionetas, maquinaria pesada y utilitarios del Departamento de Hidráulica y DECSA.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Caja de Acción Social de San Juan prepara un nuevo remate de vehículos.&nbsp;

La Caja de Acción Social de San Juan prepara un nuevo remate de vehículos. 

La Caja de Acción Social de San Juan anunció la realización de dos importantes subastas públicas de vehículos que se llevarán a cabo el próximo 22 de mayo de 2026 a las 16:30 horas. Estas convocatorias representan una oportunidad única para adquirir vehículos y maquinaria pesada a precios significativamente bajos, con bases que arrancan en los $400.000.

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Los remates tendrán lugar en la Gerencia de Préstamos, ubicada en calle Mendoza Nº 451 (sur), en la Capital de San Juan. En total, se pondrán a la venta 14 movilidades provenientes de dos organismos estatales distintos.

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Los remates de la Caja de Acción Social de San Juan suelen ser muy populares.

Los remates de la Caja de Acción Social de San Juan suelen ser muy populares.

Once movilidades del Departamento de Hidráulica

Esta subasta incluye una amplia variedad de camionetas y maquinaria especializada. Los interesados podrán exhibir los bienes del 18 al 21 de mayo, de 14:00 a 18:00 hs., en el predio de Calle Segundino Navarro Nº 422 (sur), Capital.

Detalle de los lotes de Hidráulica:

  • Lote 01: Dodge D100 - Pick Up (1977) | Dominio: WSK 808 | Base: $400.000,00.
  • Lote 02: Cargadora John Deere 317 (2009) | Dominio: BSX 25 | Base: Libre.
  • Lote 03: Ford F100 - Pick Up (1979) | Dominio: WXH 754 | Base: $450.000,00.
  • Lote 04: Ford F350 (1979) | Dominio: VTF 872 | Base: $600.000,00.
  • Lote 05: Excavadora John Deere 160 CLC (2006) | Dominio: BGV 49 | Base: $4.000.000,00.
  • Lote 06: Ford F350 (1979) | Dominio: VTF 893 | Base: $600.000,00.
  • Lote 07: Toyota Hilux 4x4 3.0D Cabina Doble Pick Up DX (2001) | Dominio: DVM 753 | Base: $700.000,00.
  • Lote 08: Toyota Hilux 4x4 Cabina Doble DLX (1999) | Dominio: DAA 100 | Base: $700.000,00.
  • Lote 09: Ford Ranger 3.0 L-CS 4x2 XL Plus Pick Up (2006) | Dominio: FXP 431 | Base: $800.000,00.
  • Lote 10: Jeep Cherokee Classic Turbo Diesel (2001) | Dominio: DVM 788 | Base: $500.000,00.
  • Lote 11: Ford Ranger DC 4x4 XL Plus Pick Up (2006) | Dominio: FJR 902 | Base: $600.000,00.

Tres Movilidades de Distribuidora Eléctrica de Caucete (DECSA)

En forma paralela, se subastarán tres vehículos de la distribuidora eléctrica. La exhibición de estas unidades se realizará en las mismas fechas (18 al 21 de mayo) y horario (14:00 a 18:00 hs.), pero en el predio ubicado en Calle Diagonal Sarmiento Nº 269, Caucete.

Detalle de los lotes de DECSA:

  • Lote 01: Volkswagen Saveiro 1.6 Pick Up (2006) | Dominio: FUA 341 | Base: $700.000,00.
  • Lote 02: Volkswagen Saveiro 1.6 Pick Up (2011) | Dominio: KCL 263 | Base: $1.000.000,00.
  • Lote 03: Ford F4000 (1996) | Dominio: EYD 498 | Base: $2.500.000,00.

Modalidad de pago e informes

Para ambas subastas, los compradores deberán abonar una seña del 10% más un 10% de comisión de martilleros en el acto. El pago debe realizarse de contado mediante transferencia bancaria inmediata, y el plazo de cancelación total es de hasta cinco días hábiles posteriores al remate.

Para más información, los interesados pueden contactarse vía correo electrónico a [email protected] o a los teléfonos de Héctor (264-4868564) o Dante (264-4102526).

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