Un abrazo a IOSFA San Juan y el recuerdo del soldado Velázquez, para que no haya más pacientes abandonados

Un grupo de afiliados de la obra social de las fuerzas armadas y de seguridad realizó este jueves 7 de mayo un abrazo simbólico en la sede de IOSFA San Juan , ubicada cerca de Avenida Córdoba y Tucumán. La movilización, de carácter pacífico, tuvo como objetivo principal visibilizar la situación de total abandono que atraviesan los beneficiarios y exigir que se detenga la desidia estatal para evitar que sigan apareciendo pacientes desamparados por el sistema. Durante la jornada, los manifestantes lograron entregar un petitorio formal al jefe de la delegación sanjuanina, el coronel Germán Estebes, en el que plasmaron la urgencia de su situación. "Dios y la Patria se los demanden", concluye el escrito, dirigido a Milei principalmente.

El documento entregado expresa que los afiliados, entre los que se encuentran retirados, pensionados y personal en actividad y representados por Marcelo Pereyra Cuevas, exigen la inmediata incorporación de todos los servicios de salud con los que contaba la obra social antes de su actual crisis y quiebre. El petitorio advierte con dureza que no es posible que los camaradas se vean empujados a tomar medidas drásticas debido al desamparo al que están siendo sometidos los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad. Asimismo, el texto señala que el decreto 88/26 ha traído más sombras que luces a una situación ya deplorable, y hace responsables directos al Presidente de la Nación, Javier Milei, y al Ministro de Defensa, Carlos Presti, por no tomar las medidas pertinentes con la celeridad necesaria para que el personal bajo su mando no sufra las peripecias actuales.

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Este reclamo estuvo profundamente marcado por el recuerdo del suboficial mayor Carlos Héctor Velázquez, un veterano del Ejército que aportó durante 61 años a la obra social y que recientemente terminó con su vida tras ser abandonado en sus tratamientos médicos en San Juan. Velázquez padecía un cáncer que derivó de una infección grave en ojos y nariz, lo que le provocaba dolores insoportables que no encontraban respuesta en el sistema de salud. El hombre ya había intentado quitarse la vida el pasado 4 de marzo en el monumento a San Martín del Parque de Mayo, dejando una carta donde denunciaba que la falta de salud para soldados y ancianos constituía un "genocidio". Aunque en aquel momento sobrevivió, el abandono persistió y el suboficial finalmente falleció el 1 de mayo, convirtiéndose en el símbolo del dolor de miles de afiliados que hoy se sienten a la deriva.

La situación de IOSFA en San Juan refleja un colapso nacional con una deuda acumulada de 300.000 millones de pesos y un déficit mensual de 15.000 millones. Aunque el Gobierno dispuso la liquidación de la entidad y la creación de nuevas estructuras como OSFA y OSFFESEG mediante el DNU 88/2026, el periodo de transición de 365 días no ha garantizado la continuidad de la atención médica básica ni de cirugías complejas. En la provincia, esto afecta a unos 7.000 afiliados que se encuentran con prestaciones cortadas en clínicas principales y sin cobertura en especialidades fundamentales como odontología o traumatología. Muchos de ellos se ven obligados a pagar sumas millonarias por cirugías o esperar reintegros que tardan meses, mientras los descuentos en sus haberes continúan de forma compulsiva.

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La presencia de los Arrieta

Entre los presentes en la movilización se destacó la participación de Tomás Arrieta y su hijo Martín, padre y hermano respectivamente de la diputada nacional ex libertaria Lourdes Arrieta. El sanjuanino Tomás Arrieta, veterano de Malvinas como miembro del Ejército y ahora residente en Mendoza, viajó a San Juan para acompañar el reclamo y denunciar que la crisis de la obra social se extiende a todo el país, afectando gravemente la salud de su propia familia. El hombre relató con angustia que su esposa, Liliana, de 67 años, se encuentra actualmente con "cero cobertura" a pesar de padecer serios problemas de salud que incluyen artrosis, osteoporosis y complicaciones renales que ponen en riesgo su vida.

image Tomas Arrieta (de rojo), firmando el petitorio en la sede de IOSFA San Juan.

Según el testimonio de Arrieta, la situación es desesperante porque deben pagar médicos particulares para obtener recetas y luego abonar la medicación en las farmacias sin ningún tipo de asistencia. "Esto me está afectando mucho en mi salud, en la parte psicológica, por lo que uno ve, lo que escucha y lo que me está pasando con mi esposa", manifestó el veterano con evidente pesar. Por su parte, Martín Arrieta, quien se desempeña como secretario de la legisladora, confirmó que la diputada Lourdes Arrieta está realizando gestiones y se interesa profundamente en el tema para plantearlo formalmente desde su banca en el Congreso Nacional, buscando una solución para los miles de familias militares que hoy se sienten abandonadas por el Estado que juraron defender.