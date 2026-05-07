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Revuelo en LLA

Los dichos de Bullrich sobre Adorni dividen al Gobierno y anticipan una explosiva reunión de Gabinete

En el oficialismo admiten que la senadora es una pieza esencial, pero recuerdan el abrazo con Macri. Este viernes tiene una actividad con una dirigente ligada a Karina Milei.

Por Agencia NA
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A dos meses del estallido de la polémica, la senadora de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, en una nueva demostración de su autonomía dentro de las filas libertarias, presionó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que presente su declaración jurada, lo que abrió lugar a posturas divididas.

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El mensaje de la titular del Senado anticipó los planes del oficialismo y obligó al propio presidente Javier Milei a tomarse algunos minutos de su visita a Estados Unidos para corregir sus expresiones. "Ni en pedo se va”, ratificó el mandatario, al tiempo que intentó explicar que Bullrich solo puso en palabras una idea que maduraba el funcionario de adelantar la presentación de su declaración jurada.

"La querían matar todos", se sinceró un integrante del Gabinete ante la agencia Noticias Argentinas. Fuentes del entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, coincidieron además que sus palabras generaron profundo malestar entre los hermanos, que desde marzo a esta parte acumulan señales de blindaje para el ministro coordinador.

En el oficialismo aseguran que los cuestionamientos contra la exreferente de Juntos por el Cambio no surgieron únicamente a raíz de la polémica de Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, sino que son el resultado de “una acumulación de sucesos” que combinó las críticas contra el funcionario y también la agenda independiente que Bullrich mantiene dentro de Casa Rosada.

Javier Milei sin vueltas: "Ni en pedo se va Adorni"

Asimismo, hay quienes aseguran que la exministra de Seguridad mantiene vínculos con el titular del PRO, Mauricio Macri, y desconfían de sus planes a futuro. “Tal vez tiene otros intereses. Ella se acaricia con sus socios”, le facturaron luego de que Bullrich saludara al expresidente en la cena de la Fundación Libertad.

Por lo bajo, varias voces garantizan que Bullrich hizo público lo que varios piensan, pero no se atreven a decir. "Ella tiene la espalda suficiente para decir lo que quiera", la respaldó una voz del ecosistema violeta. “Está muy áspero todo, pero ya llegamos lejos”, coincidió un legislador al respecto.

Sin embargo, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado tiene peso específico y poder propio, algo que se traduce en votos, por lo que la tensión no escala dentro de la administración libertaria. “Es un elemento necesario”, admitieron desde la mesa política.

Bullrich tiene plena conciencia de su valoración y se mueve en consecuencia. Con la mente en la disputa por la Ciudad de Buenos Aires rumbo a 2027, este viernes recorrerá el sur de CABA junto a la referente porteña de LLA, Pilar Ramírez, la legisladora del riñón de la menor de los Milei.

Si bien desde el armado aseguran que las definiciones quedarán para después del Mundial 2026, la senadora se lleva todos los números para competir contra Jorge Macri. No obstante, en una de las tribus violetas dudan de si efectivamente es su deseo. "No sé si quiere ser Jefa de Gobierno o aspira a más", sentenciaron.

En medio de los dardos cruzados, y luego de que Milei reafirmara a su ministro en LN+, el asesor presidencial, Santiago Caputo, expresó en su cuenta de X: "Nunca pierdan de vista que lo que está en juego es la salvación de una nación luego de un siglo entero de oscuridad y empobrecimiento".

Las individualidades volverán a verse las caras en la mesa oval ubicada en el Salón Eva Perón de Casa Rosada en una nueva reunión de Gabinete que tendrá lugar a las 14. Se espera la asistencia del mandatario libertario y que el conflicto forme parte del temario. "¡Qué linda va a estar la reunión del viernes!", ironizó un integrante del plantel.

FUENTE: Agencia NA

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