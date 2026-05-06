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La primera bomba de la Expo Minera: una empresa finlandesa se instalará en San Juan

Lo confirmaron fuentes oficiales a este diario. La firma Metso abrirá una sede en la provincia y hará el anuncio durante la feria minera que comienza este miércoles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
metso

San Juan vuelve a posicionarse en el radar internacional de la minería. En la antesala de la Expo San Juan Minera 2026, fuentes oficiales indicaron que la compañía finlandesa Metso anunciará su desembarco en la provincia con la apertura de una oficina destinada a brindar servicios al sector.

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La novedad se confirmó a Tiempo de San Juan tras un encuentro con la embajadora de Finlandia, donde se le comunicó la decisión al gobernador Marcelo Orrego. Según indicaron, la firma formalizará el anuncio durante el desarrollo de la feria, uno de los eventos más importantes de la industria en el país.

Nueva base estratégica

De acuerdo a la información oficial, la empresa iniciará una nueva etapa de crecimiento en San Juan con la apertura de su oficina durante el segundo trimestre de 2026. El objetivo es consolidar una presencia local que le permita trabajar de manera más cercana con sus clientes y responder con mayor rapidez a las demandas operativas.

La compañía también proyecta inversiones en infraestructura orientada a servicios y soporte técnico especializado. Esto apunta a mejorar los tiempos de respuesta, optimizar la disponibilidad de equipos y ofrecer soluciones más integradas para una industria que exige cada vez mayor eficiencia.

“San Juan es ahora un hub estratégico”, aseguró Eduardo Nilo Arenas, presidente de Metso para Sudamérica, al destacar que la decisión responde a una visión de largo plazo en Argentina y la región.

Una Expo con peso político y empresarial

El anuncio se da en el marco de la Expo San Juan Minera 2026, que se desarrollará del 6 al 8 de mayo y que contará con una fuerte presencia de dirigentes nacionales. Entre los confirmados figuran Martín Menem, Juan Bautista Mahiques, Karina Milei y Diego Santilli.

La feria, organizada por Panorama Minero junto al Gobierno provincial, tendrá más de 18.000 metros cuadrados de exposición, con más de 400 expositores y alrededor de 15.000 asistentes acreditados.

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