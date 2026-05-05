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Comercio

Adiós a un clásico: cierra una de las sucursales más emblemáticas de Calzados Sáenz

El histórico comercio sanjuanino liquida stock por cierre definitivo en su local de la Peatonal Rivadavia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
zaenz

Una de las principales sucursales de un comercio histórico se encuentra liquidando su mercadería por cierre. Se trata de la sede de Sáenz, ubicada en la peatonal Rivadavia, que luce un cartel donde se indica el remate de su stock para bajar sus persianas definitivamente.

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Cuando los peatones transiten por la peatonal, podrán encontrarse con una triste postal: un cartel en Sáenz anunciando una liquidación por cierre. De esta manera, el negocio histórico sanjuanino dejará de existir pronto, aunque la firma mantiene una filial en la intersección de las calles Laprida y General Acha.

Cabe destacar que el año pasado cerró sus puertas el local que tenía Sáenz en la calle Tucumán, entre la avenida Libertador y la calle Laprida. “Los precios para este verano vienen igual o menores que el año pasado y los gastos subieron entre un 50 y 60 % respecto del año pasado. Entonces, aunque aumentemos las ventas, la misma cantidad de pares no alcanza para cubrir los gastos y vamos a pérdidas, aunque no lo crean", señalaban en ese momento desde la Cámara de Comercio.

saenz

En tanto, desde la institución también indicaron que además afecta al rubro la competencia con los productos importados legalmente desde Brasil y China y "lo que entra ilegalmente desde Bolivia y se vende en mesones o manteros, y quienes venden desde su casa por redes sociales".

Anteriormente, específicamente el 1 de julio de 2019, había finalizado sus operaciones la casa central de Calzados Sáenz, ubicada en la calle Tucumán entre la avenida Libertador y Laprida. Este hecho generó una gran tristeza en sus empleados, muchos de los cuales llevaban 40 años trabajando en el sitio.

Como consecuencia, un extrabajador de la tienda de calzados dijo al recordar su paso por la empresa que los propietarios hicieron cosas que no desearon realizar. “Lo que pasó, fueron circunstancias de la vida, y lo sentimos muchísimo”, expresó.

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