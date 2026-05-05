Acuerdo Mercosur-UE: las dos preocupaciones que inquietan a la olivicultura de San Juan

Productores olivícolas de San Juan están preocupados ante la vigencia del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, debido a que consideran que los deja expuestos a un mercado en desiguales condiciones. Esto se debe a los subsidios que reciben los agricultores europeos, que abaratan el precio de sus productos y protege su rentabilidad. Como consecuencia, temen perder mercados, especialmente el comercio exterior con Brasil y también peso en el mercado interno.

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Desde el sector expresaron que están dispuestos a competir en un mercado de libre comercio con la Unión Europea, pero en el marco de reglas igualitarias. En este sentido, Daniel Fernández, presidente de la Cámara Olivícola local, señaló a Tiempo de San Juan que la baja de aranceles recíproca terminará favoreciendo a los europeos, especialmente a los productores de España, que se encuentran subsidiados por el programa de la Política Agraria Común (PAC). Esto hace que sus productos sean más baratos, aunque no por una cuestión de eficiencia, sino por el apoyo estatal que perciben. “España vende aceite fraccionado en Argentina o Brasil al mismo precio (5.000 dólares la tonelada) al que Argentina le vende el aceite a granel”, indicó.

Fernández contó que en el marco del acuerdo Unión Europea-Mercosur, Argentina perderá gradualmente el arancel del 31,5% que protegía al sector del ingreso de aceite español. “Este arancel se fijó originalmente en el año 2000 para compensar la masa crítica de subsidios que recibe España. La preocupación reside en que, al quitarse este arancel en un plazo de 15 años, el aceite argentino quedará desprotegido ante productos europeos altamente subsidiados”, manifestó.

Esto no solo perjudicará a la actividad olivícola en cuanto a pérdida de su peso en el mercado interno, sino además el vínculo comercial con Brasil, el cual atrae desde hace tiempo a los españoles. “Argentina corre el riesgo de perder una posición que le costó mucho tiempo conquistar. Nosotros importamos subsidios y exportamos impuestos porque estamos con una carga impositiva altísima”, aseveró.

Sin embargo, aclaró que la producción olivícola es altamente competitiva, por lo que el problema radica en el surgimiento de un escenario de desigualdad. “En San Juan, el 90% de la producción está mecanizada y cuenta con riego por goteo. Los productores europeos son considerados más ineficientes porque, al recibir subsidios por hectárea, no tienen el incentivo de optimizar o mecanizar sus procesos. El aceite argentino se utiliza incluso en Europa para 'refrescar' sus aceites debido a la contraestación”, comentó.

Frente a este panorama, desde la Cámara están recolectando toda la documentación pertinente para demostrar y poner en evidencia los subsidios percibidos por los productores europeos ante la Secretaría de Agricultura de la Nación. Según la institución, la actividad genera 10.000 empleos en todo el país y exporta el 70% de su producción.

¿Qué es el Política Agraria Común ?

Según la Unión Europea, la política agraria común (PAC) fue creada en 1962 y representa una asociación entre la agricultura y la sociedad. El organismo detalla que sus objetivos son: apoyar a los agricultores y mejorar la productividad agrícola, asegurando un suministro estable de alimentos asequibles; garantizar a los agricultores de la Unión Europea un nivel de vida razonable; contribuir a la lucha contra el cambio climático y la gestión sostenible de los recursos naturales; conservar los paisajes y zonas rurales de toda la UE; mantener viva la economía rural, impulsando el empleo en la agricultura, las industrias agroalimentarias y los sectores asociados.

Este programa nace para ayudar a los agricultores, quienes reciben menores ingresos que otros ámbitos de la economía de Europa y deben enfrentar las inclemencias climáticas, siendo en muchos casos actividades estacionales. La PAC actúa, de acuerdo a la Unión Europea, con ayuda a la renta mediante pagos directos que garantizan la estabilidad de los ingresos y remuneraciones a los agricultores por practicar una agricultura respetuosa con el medio ambiente.

A esto se agregan medidas de mercado para abordar situaciones difíciles en el comercio, tales como una repentina caída de la demanda a causa de una alarma sanitaria o una caída de precios debido al exceso temporal de oferta y, por último, establece acciones de desarrollo rural consistentes en programas nacionales y regionales para atender a las necesidades y retos específicos de las zonas rurales.