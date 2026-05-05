martes 5 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Comercio exterior

Acuerdo Mercosur-UE: las dos preocupaciones que inquietan a la olivicultura de San Juan

Desde el sector indicaron que el convenio los deja expuestos a una desigual por los subsidios que reciben los productores europeos. A su vez, esta situación puede causarles la pérdida del comercio exterior con Brasil y también peso en el mercado interno.

Por Guillermo Alamino
WhatsApp Image 2023-07-17 at 17.28.27 (4).jpeg

Productores olivícolas de San Juan están preocupados ante la vigencia del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, debido a que consideran que los deja expuestos a un mercado en desiguales condiciones. Esto se debe a los subsidios que reciben los agricultores europeos, que abaratan el precio de sus productos y protege su rentabilidad. Como consecuencia, temen perder mercados, especialmente el comercio exterior con Brasil y también peso en el mercado interno.

Lee además
El expresidente de COVIAR, Mario González, (izq.) junto al ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández. La COVIAR ahora enfrenta un giro drástico a partir de la resolución nacional que aplicó modificaciones clave. 
Cambios en la vitivinicultura

El Gobierno de San Juan respalda el fin de los aportes obligatorios a COVIAR y pide "desdramatizar" su futuro
giro en el conflicto minero: el gobierno de la rioja y la empresa vicuna pidieron juntos a la justicia levantar la restriccion al yacimiento
Tironeo

Giro en el conflicto minero: el Gobierno de La Rioja y la empresa Vicuña pidieron juntos a la Justicia levantar la restricción al yacimiento

Desde el sector expresaron que están dispuestos a competir en un mercado de libre comercio con la Unión Europea, pero en el marco de reglas igualitarias. En este sentido, Daniel Fernández, presidente de la Cámara Olivícola local, señaló a Tiempo de San Juan que la baja de aranceles recíproca terminará favoreciendo a los europeos, especialmente a los productores de España, que se encuentran subsidiados por el programa de la Política Agraria Común (PAC). Esto hace que sus productos sean más baratos, aunque no por una cuestión de eficiencia, sino por el apoyo estatal que perciben. “España vende aceite fraccionado en Argentina o Brasil al mismo precio (5.000 dólares la tonelada) al que Argentina le vende el aceite a granel”, indicó.

Fernández contó que en el marco del acuerdo Unión Europea-Mercosur, Argentina perderá gradualmente el arancel del 31,5% que protegía al sector del ingreso de aceite español. “Este arancel se fijó originalmente en el año 2000 para compensar la masa crítica de subsidios que recibe España. La preocupación reside en que, al quitarse este arancel en un plazo de 15 años, el aceite argentino quedará desprotegido ante productos europeos altamente subsidiados”, manifestó.

Esto no solo perjudicará a la actividad olivícola en cuanto a pérdida de su peso en el mercado interno, sino además el vínculo comercial con Brasil, el cual atrae desde hace tiempo a los españoles. “Argentina corre el riesgo de perder una posición que le costó mucho tiempo conquistar. Nosotros importamos subsidios y exportamos impuestos porque estamos con una carga impositiva altísima”, aseveró.

Sin embargo, aclaró que la producción olivícola es altamente competitiva, por lo que el problema radica en el surgimiento de un escenario de desigualdad. “En San Juan, el 90% de la producción está mecanizada y cuenta con riego por goteo. Los productores europeos son considerados más ineficientes porque, al recibir subsidios por hectárea, no tienen el incentivo de optimizar o mecanizar sus procesos. El aceite argentino se utiliza incluso en Europa para 'refrescar' sus aceites debido a la contraestación”, comentó.

Frente a este panorama, desde la Cámara están recolectando toda la documentación pertinente para demostrar y poner en evidencia los subsidios percibidos por los productores europeos ante la Secretaría de Agricultura de la Nación. Según la institución, la actividad genera 10.000 empleos en todo el país y exporta el 70% de su producción.

¿Qué es el Política Agraria Común ?

Según la Unión Europea, la política agraria común (PAC) fue creada en 1962 y representa una asociación entre la agricultura y la sociedad. El organismo detalla que sus objetivos son: apoyar a los agricultores y mejorar la productividad agrícola, asegurando un suministro estable de alimentos asequibles; garantizar a los agricultores de la Unión Europea un nivel de vida razonable; contribuir a la lucha contra el cambio climático y la gestión sostenible de los recursos naturales; conservar los paisajes y zonas rurales de toda la UE; mantener viva la economía rural, impulsando el empleo en la agricultura, las industrias agroalimentarias y los sectores asociados.

Este programa nace para ayudar a los agricultores, quienes reciben menores ingresos que otros ámbitos de la economía de Europa y deben enfrentar las inclemencias climáticas, siendo en muchos casos actividades estacionales. La PAC actúa, de acuerdo a la Unión Europea, con ayuda a la renta mediante pagos directos que garantizan la estabilidad de los ingresos y remuneraciones a los agricultores por practicar una agricultura respetuosa con el medio ambiente.

A esto se agregan medidas de mercado para abordar situaciones difíciles en el comercio, tales como una repentina caída de la demanda a causa de una alarma sanitaria o una caída de precios debido al exceso temporal de oferta y, por último, establece acciones de desarrollo rural consistentes en programas nacionales y regionales para atender a las necesidades y retos específicos de las zonas rurales.

Temas
Seguí leyendo

Banco Nación vuelve al mercado local con la emisión de títulos de deuda

Nación eliminó el aporte obligatorio y pone en jaque a la Coviar

En el Gran San Juan, tres eventos impulsan una ocupación hotelera histórica

San Juan ante el acuerdo Mercosur-UE: mosto, aceite de oliva y minerales, las principales exportaciones al viejo continente

Entró en vigencia el acuerdo Mercosur-Unión Europea: cómo afectaría a la matriz económica de San Juan

Llega el Hot Sale 2026: más de 800 marcas ofrecerán descuentos y cuotas sin interés

El precio del petróleo volvió a escalar mientras EEUU escolta barcos en el estrecho de Ormuz e Irán ataca

La Ley de Desarrollo Local Minero en San Juan entra en su fase final y se espera que sea tratada en mayo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Gran San Juan está copado de visitantes por estos días.
Buen escenario

En el Gran San Juan, tres eventos impulsan una ocupación hotelera histórica

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Eduardo Elsztain, dueño de la mina Casposo viene al acto de reinaguración de la operacion minera: la mina de oro reinicia su producción con una planta reacondicionada y un esquema que combina empleo local y procesamiento de mineral de Hualilán.
Visita Calingasta

Eduardo Elsztain, el empresario del momento; viene a reinaugurar su mina de oro en San Juan

Jonatan Páez, delante de su emprendimiento en la esquina de Comandanta Cabot e Hipólito Yrigoyen (ex San Miguel).
Personajes sanjuaninos

De empleado en parrillas ajenas a dueño de su propio fuego: la apuesta ganadora de Jonatan Páez

Este es el establecimiento de la familia Quiroga, la familia que sufrió el robo.
Golpe millonario

Robaron $100.000.000 a un conocido empresario de Jáchal cuando estaba en la misa de su hijo fallecido

De condenados a litigantes: el regreso de dos ex judiciales que se vieron forzados a renunciar
Justicia penal

De condenados a litigantes: el regreso de dos ex judiciales que se vieron forzados a renunciar

Imagen ilustrativa
Robo a un funcionario

El jefe de asesores del Gobierno de San Juan sufrió el ataque de ladrones en su finca de Pocito

Te Puede Interesar

El expresidente de COVIAR, Mario González, (izq.) junto al ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández. La COVIAR ahora enfrenta un giro drástico a partir de la resolución nacional que aplicó modificaciones clave. 
Cambios en la vitivinicultura

El Gobierno de San Juan respalda el fin de los aportes obligatorios a COVIAR y pide "desdramatizar" su futuro

Por Elizabeth Pérez
Giro en el conflicto minero: el Gobierno de La Rioja y la empresa Vicuña pidieron juntos a la Justicia levantar la restricción al yacimiento
Tironeo

Giro en el conflicto minero: el Gobierno de La Rioja y la empresa Vicuña pidieron juntos a la Justicia levantar la restricción al yacimiento

Acuerdo Mercosur-UE: las dos preocupaciones que inquietan a la olivicultura de San Juan
Comercio exterior

Acuerdo Mercosur-UE: las dos preocupaciones que inquietan a la olivicultura de San Juan

Pepe Villa, sin filtro: del no le veo futuro al peronismo al exabrupto sobre Milei y por qué siente que el poder lo dejó solo
Paren las Rotativas

Pepe Villa, sin filtro: del "no le veo futuro" al peronismo al exabrupto sobre Milei y por qué siente que el poder lo dejó solo

Muerte de Evelyn Esquivel: los dos amigos ya tienen fecha de audiencia de formalización
Judiciales

Muerte de Evelyn Esquivel: los dos amigos ya tienen fecha de audiencia de formalización