La Ley de Desarrollo Local Minero en San Juan entra en su fase final y se espera que sea tratada en mayo

"La ley de desarrollo local minero está casi casi terminada, por lo menos en sus pilares fundamentales y tenemos pensado en la primera quincena o principio de la segunda presentarla al legislativo para su tratamiento" , sentenció el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, al confirmar que el Ejecutivo provincial ya tiene una hoja de ruta definida para el envío de este proyecto estratégico. El funcionario explicó que, tras concluir las revisiones principales, el texto se encuentra actualmente en manos de la asesoría letrada para los últimos retoques formales y correcciones semánticas antes de ingresar formalmente a la Cámara de Diputados. Según el cronograma oficial, la intención es que el tratamiento legislativo comience de manera efectiva durante el mes de mayo, una vez concluida la realización de la próxima Expo Minera.

Respecto al contenido y las intenciones de la propuesta, Perea destacó que se trata de una norma construida desde el consenso, tras haber mantenido una serie de reuniones con operadoras, cámaras del sector y visitas directas a los departamentos mineros como Iglesia, Jáchal y Calingasta. El enfoque del proyecto es integral, ya que el Ministerio de Minería trabajó codo a codo con la cartera de Producción, liderada por Gustavo Fernández, para asegurar que la ley contemple tanto el aspecto puramente minero como el fortalecimiento de los industriales y productores de bienes y servicios locales. La meta de la gestión de Marcelo Orrego es que San Juan cuente con una normativa superadora y de clase mundial que sea consecuente con la magnitud de sus yacimientos y la capacidad de sus proveedores, según destacó el funcionario de Marcelo Orrego en diálogo con Radio Sarmiento este lunes .

La demora en la presentación, que había generado expectativa en el sector, fue contextualizada por el ministro como una decisión estratégica vinculada a la agenda nacional. San Juan mantuvo un rol activo durante ocho meses de trabajo junto a la Nación en el tratamiento de la ley aclaratoria de glaciares, lo que demandó una dedicación prioritaria del equipo técnico. Una vez finalizada esa etapa, el ministerio retomó el enfoque en la ley de desarrollo local, incorporando nuevas ideas para perfeccionar el texto final. Según Perea, este trabajo minucioso es necesario para diferenciar el modelo de San Juan, basado en la transparencia y el desarrollo real, frente a otros modelos que calificó como de "oportunismo político".

En un marco donde San Juan concentra actualmente el 60% de las aplicaciones al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la nueva ley se presenta como una herramienta clave para consolidar el interés de los inversores. El ministro subrayó que San Juan sabe hacer minería y que cada acción emprendida debe estar a la altura de esa "bendición natural" que posee la provincia. Con el proyecto listo para salir de las oficinas de los asesores legales, el oficialismo se prepara para dar un debate que busca dejar conformes a la mayor parte de los actores involucrados, consolidando un marco jurídico estable para la actividad económica más importante de la región.