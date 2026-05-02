sábado 2 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Crack

De San Juan a La Vuelta a España: quién es la joven que será la primera representante argentina en un torneo top de ciclismo

La ciclista sanjuanina Delfina Dibella, de apenas 19 años, competirá en La Vuelta Femenina junto al equipo italiano Vini Fantini. La joven viene de consagrarse campeona nacional Sub 23 en contrarreloj y ya representó a la Argentina en mundiales y torneos continentales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Con apenas 19 años, la sanjuanina Delfina Dibella volverá a poner a la provincia en el mapa grande del ciclismo internacional. Este sábado se confirmó que la joven integrará una de las competencias más importantes del calendario mundial: La Vuelta Femenina, una de las pruebas más prestigiosas del ciclismo europeo y parte de la elite de la disciplina, siendo la primera argentina en disputar este torneo.

Lee además
delfina dibella: la sonrisa de un bronce historico
Almateur en Asunción 2025

Delfina Dibella: la sonrisa de un bronce histórico
mundial de ciclismo: delfina dibella se metio en el top 30 de la contrarreloj sub23
Ruanda

Mundial de Ciclismo: Delfina Dibella se metió en el top 30 de la contrarreloj Sub23

La ciclista argentina competirá con el equipo italiano Vini Fantini, estructura que le permitirá dar uno de los saltos más importantes de su carrera deportiva y medirse frente a algunas de las mejores corredoras del mundo.

Entre sus últimos logros, la ciclista se consagró campeona nacional Sub 23 en la modalidad contrarreloj individual, una especialidad que exige potencia, resistencia y precisión. Además, ya tuvo participación en campeonatos mundiales representando a la Argentina y consiguió una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Junior.

El recorrido deportivo de la sanjuanina también incluye el subcampeonato argentino de ruta Sub 23 y destacadas actuaciones en competencias de relevancia nacional e internacional. Uno de los resultados que más llamó la atención en el ambiente ciclístico fue su cuarto puesto en una edición de la Vuelta a San Juan, compartiendo escenario con corredoras de gran nivel.

Una carrera construida desde muy joven

Dibella comenzó a hacerse conocida en el ciclismo nacional siendo todavía adolescente. Su crecimiento deportivo estuvo acompañado por una fuerte apuesta familiar y por la decisión de sumar experiencia fuera del país para competir contra atletas de mayor nivel.

Embed - 01 - ASU25 - Delfina Dibella

Durante los últimos años participó en carreras en distintos puntos de América y Europa, acumulando roce internacional y consolidándose dentro del pelotón Sub 23. Esa evolución le permitió transformarse en una de las ciclistas argentinas con mayor proyección.

En 2025, durante los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, obtuvo la medalla de bronce en la contrarreloj individual femenina. En aquel momento, la deportista destacó la importancia de representar nuevamente al país y de poder competir frente a las mejores jóvenes del continente.

Temas
Seguí leyendo

Una parte del EPRE de San Juan se muda y compartirá por primera vez el histórico edificio con Naturgy

La pelea por la línea de 500 kV en San Juan: quiénes son los ocho actores que se oponen a Vicuña y por qué

Los alquileres, en crisis por dos datos alarmantes durante los primeros meses del 2026 en San Juan

A 44 años del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano, realizarán un sentido homenaje en la Capital

Una mirada de cerca al gigante de la salud dental en obra que emplea a 60 sanjuaninos y redefine el paisaje urbano

Del histórico al emergente: dos trabajos que están en auge en San Juan, según sus referentes

En una campaña especial, San Juan aplicó 23 mil dosis de vacunas en sólo 5 días

Las exportaciones sanjuaninas de pasas crecieron un 50% en dólares

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El amplio edificio sobre calle Mendoza que alquila Naturgy se compartirá por primera vez con el ente que lo controla, el EPRE San Juan. El organismo ya llamó a licitación para poder reacondicionar el lugar. 
Planes oficiales

Una parte del EPRE de San Juan se muda y compartirá por primera vez el histórico edificio con Naturgy

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Un nene de 4 años jugaba en una plaza de Rawson, se descompensó, lo internaron y dio positivo en cocaína
Gravísimo

Un nene de 4 años jugaba en una plaza de Rawson, se descompensó, lo internaron y dio positivo en cocaína

Una mujer policía y su hija de un año murieron tras chocar con un camión
San Luis

Una mujer policía y su hija de un año murieron tras chocar con un camión

Dolor por la muerte del hombre que falleció en la tragedia de Ruta 270
Redes sociales

Dolor por la muerte del hombre que falleció en la tragedia de Ruta 270

Siete heridos y un patrullero volcado tras un violento choque
Capital Federal

Siete heridos y un patrullero volcado tras un violento choque

Las picantes anécdotas de Mattar, el juez que conoce todas las faltas de los sanjuaninos hace añares video
Infracciones y algo más

Las picantes anécdotas de Mattar, el juez que conoce todas las faltas de los sanjuaninos hace añares

Te Puede Interesar

San Juan es la provincia argentina con mayor cantidad de km2 de áreas protegidas, aunque algunas aún no tienen un plan de manejo
Conservación

San Juan es la provincia argentina con mayor cantidad de km2 de áreas protegidas, aunque algunas aún no tienen un plan de manejo

Por Myriam Pérez
Así es la iglesia del pastor evangelista, acusado por el crimen del hombre de 78 años en Pocito
Exclusivo

Así es la iglesia del pastor evangelista, acusado por el crimen del hombre de 78 años en Pocito

De San Juan a La Vuelta a España: quién es la joven que será la primera representante argentina en un torneo top de ciclismo video
Crack

De San Juan a La Vuelta a España: quién es la joven que será la primera representante argentina en un torneo top de ciclismo

Una obra sanjuanina llega a la Feria del Libro de Buenos Aires con una interpelación mundial
Talento nuestro

Una obra sanjuanina llega a la Feria del Libro de Buenos Aires con una interpelación mundial

Con un equipo alternativo, Boca le ganó a Central Córdoba en Santiago del Estero
Torneo Apertura

Con un equipo alternativo, Boca le ganó a Central Córdoba en Santiago del Estero