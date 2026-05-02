De San Juan a La Vuelta a España: quién es la joven que será la primera representante argentina en un torneo top de ciclismo

Con apenas 19 años, la sanjuanina Delfina Dibella volverá a poner a la provincia en el mapa grande del ciclismo internacional. Este sábado se confirmó que la joven integrará una de las competencias más importantes del calendario mundial: La Vuelta Femenina, una de las pruebas más prestigiosas del ciclismo europeo y parte de la elite de la disciplina, siendo la primera argentina en disputar este torneo.

Ruanda Mundial de Ciclismo: Delfina Dibella se metió en el top 30 de la contrarreloj Sub23

La ciclista argentina competirá con el equipo italiano Vini Fantini, estructura que le permitirá dar uno de los saltos más importantes de su carrera deportiva y medirse frente a algunas de las mejores corredoras del mundo.

Entre sus últimos logros, la ciclista se consagró campeona nacional Sub 23 en la modalidad contrarreloj individual, una especialidad que exige potencia, resistencia y precisión. Además, ya tuvo participación en campeonatos mundiales representando a la Argentina y consiguió una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Junior.

El recorrido deportivo de la sanjuanina también incluye el subcampeonato argentino de ruta Sub 23 y destacadas actuaciones en competencias de relevancia nacional e internacional. Uno de los resultados que más llamó la atención en el ambiente ciclístico fue su cuarto puesto en una edición de la Vuelta a San Juan, compartiendo escenario con corredoras de gran nivel.

Una carrera construida desde muy joven

Dibella comenzó a hacerse conocida en el ciclismo nacional siendo todavía adolescente. Su crecimiento deportivo estuvo acompañado por una fuerte apuesta familiar y por la decisión de sumar experiencia fuera del país para competir contra atletas de mayor nivel.

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Durante los últimos años participó en carreras en distintos puntos de América y Europa, acumulando roce internacional y consolidándose dentro del pelotón Sub 23. Esa evolución le permitió transformarse en una de las ciclistas argentinas con mayor proyección.

En 2025, durante los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, obtuvo la medalla de bronce en la contrarreloj individual femenina. En aquel momento, la deportista destacó la importancia de representar nuevamente al país y de poder competir frente a las mejores jóvenes del continente.