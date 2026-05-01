A 44 años del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano, realizarán un sentido homenaje en la Capital

En el marco de un nuevo aniversario de uno de los hechos más trascendentales de la Guerra de Malvinas, la agrupación de Familiares y Amigos de Caídos de Malvinas (FACAMA SJ) convoca a la comunidad sanjuanina a participar del acto central en honor a los héroes del Crucero ARA General Belgrano. Al cumplirse 44 años del ataque que costó la vida de 323 tripulantes, la organización busca reafirmar el compromiso con la memoria y la soberanía nacional bajo el lema que une el pasado con el presente: 1982-2026.

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La ceremonia conmemorativa se llevará a cabo este sábado 2 de mayo a las 16:00 horas, teniendo como escenario el Monumento a los Caídos en Malvinas, situado en la intersección de las calles San Luis y España.

Este encuentro no solo pretende rendir tributo a quienes dieron su vida en las aguas del Atlántico Sur, sino también ofrecer un espacio de acompañamiento para sus familiares y amigos, manteniendo vigente el legado de valor y sacrificio que representa la historia del buque para todos los argentinos.

Se espera una amplia concurrencia de ciudadanos y autoridades para participar de este sentido reconocimiento a los defensores de la patria.