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San Juan

A 44 años del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano, realizarán un sentido homenaje en la Capital

La agrupación FACAMA convoca a los sanjuaninos este 2 de mayo en el Monumento a los Caídos para recordar a los héroes del crucero y mantener viva la memoria de la soberanía argentina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En el marco de un nuevo aniversario de uno de los hechos más trascendentales de la Guerra de Malvinas, la agrupación de Familiares y Amigos de Caídos de Malvinas (FACAMA SJ) convoca a la comunidad sanjuanina a participar del acto central en honor a los héroes del Crucero ARA General Belgrano. Al cumplirse 44 años del ataque que costó la vida de 323 tripulantes, la organización busca reafirmar el compromiso con la memoria y la soberanía nacional bajo el lema que une el pasado con el presente: 1982-2026.

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La ceremonia conmemorativa se llevará a cabo este sábado 2 de mayo a las 16:00 horas, teniendo como escenario el Monumento a los Caídos en Malvinas, situado en la intersección de las calles San Luis y España.

Este encuentro no solo pretende rendir tributo a quienes dieron su vida en las aguas del Atlántico Sur, sino también ofrecer un espacio de acompañamiento para sus familiares y amigos, manteniendo vigente el legado de valor y sacrificio que representa la historia del buque para todos los argentinos.

Se espera una amplia concurrencia de ciudadanos y autoridades para participar de este sentido reconocimiento a los defensores de la patria.

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