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"Terrorismo ambiental" en San Juan: Ambiente denuncia que el incendio en el PTA fue "planificado y armado"

Luego de los siniestros en Chimbas y Jáchal, el director del Parque de Tecnologías Ambientales, Sergio Cigana, confirmó que la justicia ya interviene en el caso de Rivadavia bajo la firme sospecha de que el fuego fue "armado y planificado".

Por Redacción Tiempo de San Juan
El incendio en el Parque de Tecnologías Ambientales de Rivadavia no es el primero que preocupa a Ambiente.&nbsp;

El incendio en el Parque de Tecnologías Ambientales de Rivadavia no es el primero que preocupa a Ambiente. 

El incendio de grandes dimensiones que durante el pasado fin de semana afectó al Parque de Tecnologías Ambientales (PTA), ubicado en Rivadavia, dejó de ser tratado como un siniestro accidental para convertirse en una grave denuncia de "atentado ambiental" e intencional" por parte del Gobierno provincial. El director del parque, Sergio Cigana, informó este jueves que el análisis de los especialistas y la dinámica del fuego indican que el hecho fue ejecutado con una precisión que descarta cualquier falla técnica o negligencia fortuita.

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La magnitud del daño económico es alarmante, ya que se estima una pérdida de entre 50 y 60 millones de pesos únicamente en material recuperado (fardos de materiales compactados) que ya estaba listo para ser comercializado con empresas de San Juan, La Rioja, San Luis y Mendoza. Sin embargo, para las autoridades, el perjuicio más grave reside en el impacto ecológico y en el desperdicio de casi medio año de trabajo intensivo en la planta de clasificación y separación de residuos, una de las más importantes del país.

Cigana describió con detalle por qué la hipótesis de la intencionalidad es la única que sostiene el gobierno tras observar el comportamiento de las llamas. Según explicó el funcionario en Radio Sarmiento, "esto está armado, muy bien armado, planificado, no ha sido algo hecho rápidamente porque tenemos el incendio que se prende primero a unos 800 o 900 metros del centro del patio de acopio y es muy difícil que el fuego llegue al patio de acopio como llegó sin prender fuego lo que está en su camino". Además, destacó la naturaleza selectiva del ataque, mencionando que "los focos de incendio acá en el patio de acopio donde está el material fueron focalizados en tres o cuatro puntos específicos; el fuego no actuó así de forma no selectiva, sino que se necesitó un acelerante porque el material compactado y enfardado no tiene oxígeno para una combustión tan rápida".

Embed - Grave incendio en el PTA: se habría iniciado en un sector donde se acumulaban cubiertas

El contexto en el que se produce este evento no es menor para la gestión ambiental de la provincia, ya que este incendio se suma a otros hechos de características similares ocurridos recientemente en el Parque Industrial de Chimbas y en Jáchal. Esta seguidilla ha llevado a los funcionarios a considerar que existe un patrón de ataques dirigidos específicamente contra la Secretaría de Ambiente.

Cigana no dudó en calificar lo sucedido como "un acto de terrorismo e inconsciencia total". Señaló que si el trasfondo es político debido al año electoral, se trata de una visión extremadamente pobre que termina perjudicando a toda la sociedad y al ambiente.

La situación fue tan crítica que puso en riesgo la vida del personal y las instalaciones estratégicas del parque, incluyendo el pañol de talleres y los depósitos de combustible. Al respecto, el director reflexionó sobre la gravedad de las intenciones detrás del fuego afirmando que "quien llevó a cabo esto debe tener familia e hijos, y directamente se perjudican ellos; si esto tiene un tinte político es una locura, no se me ocurriría pensar que alguien tenga la cabeza tan enferma como para realizar un acto así poniendo en riesgo la vida de personas y el ambiente".

Actualmente, tras la intervención de diversas dotaciones de bomberos voluntarios y de la policía, además del apoyo de municipios que aportaron tanques de agua, el fuego ha sido controlado, aunque persisten las tareas de enfriamiento en la zona. La denuncia formal ya fue radicada en la Comisaría 34º y el fiscal de turno se hizo presente en el lugar para coordinar las pericias finales. El gobierno se encuentra ahora a la espera del informe oficial de bomberos, con la esperanza de que la justicia logre identificar a los responsables de lo que consideran un ataque directo al compromiso ambiental de la gestión actual.

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