jueves 30 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
La Puntilla

Video: así quedó la Planta Recicladora de Jáchal, tras el incendio

El fuego inició durante la madrugada de este jueves y obligó a un intenso operativo de bomberos y personal municipal. Durante la mañana continuaban los trabajos en el predio de La Puntilla, mientras investigan las causas que originaron el fuego.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
Un importante incendio afectó la Planta Recicladora de Jáchal. Foto: Jáchal La Región
En plena madrugada

Alarma por un importante incendio en la Planta Recicladora de Jáchal
video: la tierna sorpresa que se llevo un trabajador en un campamento minero en san juan
En las redes

Video: la tierna sorpresa que se llevó un trabajador en un campamento minero en San Juan

La periodista Elizabeth Espejo, de Radio Norte de Jáchal, mostró durante la mañana cómo continuaban los trabajos en el predio ubicado en la zona de La Puntilla, sobre la Ruta Nacional 150, a unos cuatro kilómetros y medio de la ciudad cabecera. En las imágenes compartidas se observa a bomberos trabajando en distintos sectores y a personal de la planta ordenando materiales y removiendo residuos afectados por el incendio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2049889598206001438&partner=&hide_thread=false

Según explicó la cronista, el siniestro comenzó cerca de las 3:30 y desde entonces trabajaron en el lugar Bomberos Voluntarios, efectivos de Bomberos de la Policía, personal municipal y maquinaria pesada. Aunque las llamas ya habían sido extinguidas durante la mañana, todavía podía verse una importante estela de humo en la zona.

Desde la planta indicaron que aún no está confirmado qué originó el fuego y señalaron que existen distintas hipótesis. Una de ellas apunta a que restos de cenizas podrían haber sido arrojados junto con residuos comunes y, al entrar en contacto con materiales inflamables, habrían generado el incendio. Otra posibilidad mencionada fue el llamado “efecto lupa”, provocado por vidrios o espejos expuestos al sol.

El incendio se produjo en el sector de escombros del predio, donde se depositan distintos tipos de materiales. A pesar de la magnitud del siniestro, desde la planta remarcaron que no hubo daños materiales de relevancia y que el funcionamiento del centro de tratamiento de residuos continuó con normalidad.

Temas
Seguí leyendo

Video: eligió una moto estacionada en pleno centro, en segundos la destrabó y se fue andando

Video impresionante: la noche se hizo día en Buenos Aires por la caída de un meteoro

Polémica en Alpine: censuraron un video de Colapinto en el que mencionaba a las Islas Malvinas

Por una "chispita" de soldadura, se incendió un depósito en Santa Lucía: así quedó el lugar

La "Silla de la Favela", versión angaquera: el video que imita al viral

Filmó un encantador paisaje de Calingasta y enamoró a las redes: mirá el video

Milei cantó "Libre" de Nino Bravo en Israel

Bolichero golpeado por encargo por barrabravas: los empresarios seguirán siendo investigados a la espera de juicio

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Golpe de madrugada

Un pocitano se confió, dejó 14 garrafas de gas en la puerta de su negocio y en la noche se las robaron

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un chimbero denunció que le habían robado y lo dejaron convulsionando pero era mentira: fueron sus cuñadas
Tremendo

Un chimbero denunció que le habían robado y lo dejaron convulsionando pero era mentira: fueron sus cuñadas

Venden el inmueble donde funcionó una histórica panadería en San Juan
En el centro

Venden el inmueble donde funcionó una histórica panadería en San Juan

Imagen ilustrativa
Presunta estafa

Un sanjuanino denunció que le vendieron un auto en mal estado, reclamó la plata y lo amenazaron de muerte

Allanamiento en Rivadavia: secuestran plantas y cogollos de marihuana, pero no hubo detenidos
Procedimiento policial

Allanamiento en Rivadavia: secuestran plantas y cogollos de marihuana, pero no hubo detenidos

Imagen ilustrativa
Golpe de madrugada

Un pocitano se confió, dejó 14 garrafas de gas en la puerta de su negocio y en la noche se las robaron

Te Puede Interesar

Bolichero golpeado por encargo por barrabravas: los empresarios seguirán siendo investigados a la espera de juicio
Lo último

Bolichero golpeado por encargo por barrabravas: los empresarios seguirán siendo investigados a la espera de juicio

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con apoyo del bloquismo y parte del peronismo, el oficialismo logró designar a De la Torre como camarista civil
Cámara de Diputados

Con apoyo del bloquismo y parte del peronismo, el oficialismo logró designar a De la Torre como camarista civil

Lo que todos quieren saber en San Juan: abrirán o no un nuevo concurso para ingresar al Poder Judicial
Expectativa

Lo que todos quieren saber en San Juan: abrirán o no un nuevo concurso para ingresar al Poder Judicial

Vista de la Ruta 506 por Guandacol, donde La Rioja corto el camino y provcó la reacción en contra de los vecinos.  Vicuña apunta a reactivar obras viales en La Rioja y retomar el vínculo institucional tras el freno judicial.
Nuevo escenario tras el conflicto

Vicuña busca retomar operaciones en La Rioja y ya hubo una reunión con el gobierno de Quintela

Cuatro años de prisión domiciliaria para el autor de la doble tragedia en Ruta 40: no podrá conducir por 10 años
Con tobillera electrónica

Cuatro años de prisión domiciliaria para el autor de la doble tragedia en Ruta 40: no podrá conducir por 10 años