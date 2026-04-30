Video: así quedó la Planta Recicladora de Jáchal, tras el incendio

Un incendio de importante magnitud causó alarma y demandó una intensa labor de los Bomberos en Jáchal. El fuego comenzó durante la madrugada de este jueves en la Planta Recicladora del departamento y se expandió rápidamente , lo que obligó a desplegar un amplio operativo para contener las llamas.

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La periodista Elizabeth Espejo, de Radio Norte de Jáchal, mostró durante la mañana cómo continuaban los trabajos en el predio ubicado en la zona de La Puntilla, sobre la Ruta Nacional 150, a unos cuatro kilómetros y medio de la ciudad cabecera. En las imágenes compartidas se observa a bomberos trabajando en distintos sectores y a personal de la planta ordenando materiales y removiendo residuos afectados por el incendio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2049889598206001438&partner=&hide_thread=false Así quedó la Planta Recicladora de Jáchal, tras el incendio



Video gentileza: Radio Norte pic.twitter.com/qeCP8UqPpe — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) April 30, 2026

Según explicó la cronista, el siniestro comenzó cerca de las 3:30 y desde entonces trabajaron en el lugar Bomberos Voluntarios, efectivos de Bomberos de la Policía, personal municipal y maquinaria pesada. Aunque las llamas ya habían sido extinguidas durante la mañana, todavía podía verse una importante estela de humo en la zona.

Desde la planta indicaron que aún no está confirmado qué originó el fuego y señalaron que existen distintas hipótesis. Una de ellas apunta a que restos de cenizas podrían haber sido arrojados junto con residuos comunes y, al entrar en contacto con materiales inflamables, habrían generado el incendio. Otra posibilidad mencionada fue el llamado “efecto lupa”, provocado por vidrios o espejos expuestos al sol.

El incendio se produjo en el sector de escombros del predio, donde se depositan distintos tipos de materiales. A pesar de la magnitud del siniestro, desde la planta remarcaron que no hubo daños materiales de relevancia y que el funcionamiento del centro de tratamiento de residuos continuó con normalidad.