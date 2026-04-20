Milei cantó "Libre" de Nino Bravo en Israel

Javiel Milei cantó "Libre" de Nino Bravo en la previa al acto por el Día de la Independencia del Estado de Israel.

El presidente Javier Milei cantó, en su tercera visita oficial a Israel, la canción ‘Libre’ de Nino Bravo, durante un ensayo para la pre-grabación de la Ceremonia de las Antorchas, junto a los artistas israelíes Rotem Cohen y Mali Levy.

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La situación se vivió en la antesala del acto por el Día de la Independencia del Estado de Israel, que se celebra en el Monte Herzl, y al que el mandatario argentino fue invitado particularente. De hecho, será el primer presidente en prender una de las doce antorchas que se encienden en la festividad.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El presidente Javier Milei protagonizó un momento inesperado en su visita oficial a Israel al cantar “Libre” de Nino Bravo junto a artistas locales durante un ensayo previo a la Ceremonia de las Antorchas. El evento se da en el marco del Día de la Independencia israelí, donde Milei será el primer mandatario extranjero en encender una de las doce antorchas. Además, recibirá la Medalla Presidencial de Honor de manos de Isaac Herzog por su respaldo al país. La actividad ocurrió tras una reunión con el primer ministro Benjamín Netanyahu, donde reafirmó su apoyo en el conflicto regional y su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén. Más info en @tiempodesanjuan #milei #libre #israel #video #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

También se supo que recibirá una condecoración con el otorgamiento de la ‘Medalla Presidencial de Honor’, que es la máxima distinción civil de Israel, que será entregada por el presidente Isaac Herzog, en reconocimiento al "apoyo incondicional” del jefe de Estado argentino a su país.

Este episodio musical tuvo lugar horas después de una reunión privada con el primer ministro Benjamín Netanyahu, donde Milei ratificó su apoyo en el conflicto de Medio Oriente y reiteró su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén.