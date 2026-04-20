Milei cantó "Libre" de Nino Bravo en Israel

El presidente Javier Milei cantó, en su tercera visita oficial a Israel, la canción ‘Libre’ de Nino Bravo, durante un ensayo para la pre-grabación de la Ceremonia de las Antorchas, junto a los artistas israelíes Rotem Cohen y Mali Levy.
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Sucedió durante un ensayo para la pre-grabación de la Ceremonia de las Antorchas, junto a los artistas israelíes Rotem Cohen y Mali Levy.
El presidente Javier Milei cantó, en su tercera visita oficial a Israel, la canción ‘Libre’ de Nino Bravo, durante un ensayo para la pre-grabación de la Ceremonia de las Antorchas, junto a los artistas israelíes Rotem Cohen y Mali Levy.
La situación se vivió en la antesala del acto por el Día de la Independencia del Estado de Israel, que se celebra en el Monte Herzl, y al que el mandatario argentino fue invitado particularente. De hecho, será el primer presidente en prender una de las doce antorchas que se encienden en la festividad.
También se supo que recibirá una condecoración con el otorgamiento de la ‘Medalla Presidencial de Honor’, que es la máxima distinción civil de Israel, que será entregada por el presidente Isaac Herzog, en reconocimiento al "apoyo incondicional” del jefe de Estado argentino a su país.
Este episodio musical tuvo lugar horas después de una reunión privada con el primer ministro Benjamín Netanyahu, donde Milei ratificó su apoyo en el conflicto de Medio Oriente y reiteró su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén.