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Relaciones internacionales

Milei aseguró que Israel y Argentina son "dos naciones unidas por los mismos valores"

En la conferencia conjunta que realizó con el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el Presidente aseguró que la relación entre ambos países está “fortalecida”.

Por Agencia NA
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El presidente Javier Milei aseguró que Israel y Argentina son “dos naciones unidas por los mismos valores", en la conferencia conjunta que llevó adelante con el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

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En la misma línea, el mandatario argentino aseguró que la relación entre ambos países está “fortalecida” y que sus administraciones trabajan para la construcción de “un hemisferio americano más libre”.

"El motivo que hoy nos convoca no solo resultará en un mayor fortalecimiento de las relaciones entre Argentina e Israel, dos naciones unidas por los mismos valores. También significa un gran paso hacia adelante en la construcción de un hemisferio americano más libre, más seguro y más próspero para todos nuestros pueblos".

En su discurso también hizo referencia al contexto internacional y reivindicó el rol de Estados Unidos, al mencionar el liderazgo de Donald Trump en Medio Oriente. Asimismo, recordó los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Argentina, y reafirmó el compromiso de su gobierno en la lucha contra el terrorismo y en el reclamo de justicia.

Finalmente, Milei reiteró su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén “cuando las condiciones lo permitan”, y cerró con un mensaje político y simbólico: “Hoy más que nunca debemos mantenernos unidos como naciones hermanas”. La visita se da en un contexto de alta tensión en la región y consolida el alineamiento estratégico de la Argentina con Israel.

FUENTE: Agencia NA

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