Milei denunció que los "movimientos de izquierda van a sembrar el miedo" en las elecciones del año que viene

El presidente Javier Milei advirtió este martes que en la previa a las elecciones del año próximo habrá "campañas negativas de los movimientos de izquierda para atacar la libertad y siembrar el miedo".

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"Para atacar la libertad siembran el miedo, lo intentaron en el 2023 y no tengo dudas de que lo van a intentar el año que viene para que haya soluciones más colectivistas" , sostuvo Milei al iniciar su discurso en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

El economista anticipó que "la inflación va a seguir bajando, y sucedió gracias al ajuste. Todo esto lo logramos sin devaluar, sin plan Bonex. Nos empeñamos por cuidar las cuentas públicas", y se quejó una vez más de la oposición: "Hay que decirlo sin miedo: el año pasado intentaron un golpe de Estado y les salió mal".

Embed - Discurso del Presidente Milei en el IAEF 2026

"Quisieron sabotear el programa económico votando en contra del programa de equilibrio fiscal, intentaron 7 juicios, trataron de hacer un caos en la calle y con convivencia con periodistas y empresarios intentaron voltear un programa que les trae progreso económico a los argentinos. Nos quieren seguir hundiendo pero le ganamos por 17 puntos al siniestro kirchnerismo", vociferó.

En torno a la velocidad del ajuste, el Presidente subrayó que "a la suba de la recaudación habrá baja de impuestos. Pero tiene una base alta para el Estado. La gente quiere seguros para cubrirse ante eventualidades".

En esa línea, comenzó a dar detalles de su plan de seguros para quitarle peso al Estado. "El Estado es un gran gestor de seguros. Esa idea la discutimos en profundidad en gabinete ampliado el 25 de mayo. Es una forma de atacar a las ideas de la libertad es sembrar el miedo, porque lo intentaron en 2023 y lo van a volver a intentar el año que viene. Es parte de la lógica de asustar a la gente y que vaya a soluciones colectivistas".

Y expresó que con "su revolución de los seguros” los individuos "tendrán mejor calidad de vida y la contracara sea menos impuestos y podamos crecer mas. Es un tema importante. Hoy no van a cambiar las condiciones, es un proceso, va a tener un ordenamiento y secuncialidad para que el mercado se expanda y que lo haga sin tensiones. Ante las dificultades, el Estado debe proveer salud y educación. Pero es un prestador de seguros que tiende a fallar cuando mas se lo precisa".

Desde su visión, “el Estado falló durante la pandemia”. “Y nos costó carísimo en términos de vidas humanas: esto lo tenemos que tener presente”, lamentó. “Por eso queremos crear instrumentos que resuelvan problemas. Si entendemos esto vamos a entender la perversión de los que agitan la campaña del miedo”, comentó.

También habló de Monster Inc, un filme de Disney en el que los protagonistas, unos monstruos, se dedican a asustar a niños. “Es una película fabulosa. El día que le saquemos la careta a los monstruos colectivistas este país va a ser grande nuevamente”, comentó. La frase despertó algunos aplausos entre los presentes. Las expresiones a favor del discurso presidencial fueron muy escasas, tal como sucedió cuando le tocó exponer en el Latin American Forum en Parque Norte.

En ese momento, Milei pidió que se prenda el aire acondicionado. “Hace un calor infernal acá arriba”, se quejó.

Después, volvió a cuestionar a la oposición, que desde su visión “fomentó una corrida cambiaria”. También valoró su gestión: "Hicimos cosas que no pudo hacer nadie y en 6 meses". Por eso podemos ver un país en el sendero del crecimiento, con baja de la inflacióny riesgo país. Sacamos a 14 milones de personas de la pobreza". Y prometió crecimiento económico a partir de ahora. "El año que viene los vamos a pasar por arriba y se van a consolidar las ideas de la libertad", sostuvo.

Además de criticar a la oposición en términos políticos, arremetió contra las regulaciones: "son una violación al derecho de propiedad. Y la presión impositiva que aniquila el incentivo a invertir".

Milei habló de las reformas estructurales como a eliminación de "obstáculos". "Hicimos las reformas estructurales más grande de toda la historia con el DNU 70/2023 y la Ley Bases. Ya hicimos más de 15 mil reformas, somos el Gobierno más reformista de la historia". En relación a la ley de reforma laboral, dijo que permitirá la creación de empleo.