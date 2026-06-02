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Cambio de rumbo

Lipovetzky dejó el PRO y se sumó al peronismo: "El proyecto es trabajar para derrotar a Milei el año que viene"

El exdiputado asumió un cargo en el gabinete de Julio Alak en La Plata y afirmó que su regreso al peronismo responde a la necesidad de construir una alternativa frente al oficialismo nacional

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La incorporación de Daniel Lipovetzky como secretario de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de La Plata marca un cambio de relevancia en la política bonaerense. El exdiputado, tras años en las filas del PRO, decidió integrarse al gabinete encabezado por Julio Alak, afirmando que este paso corresponde a su visión sobre el rol clave del peronismo en la provincia de Buenos Aires, especialmente como alternativa frente al avance de Javier Milei.

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Lipovetzky aclaró que su llegada al municipio no responde solo a una función administrativa. “Es un acuerdo político”, afirmó en diálogo con Infobae A las Nueve. También señaló que coincide con la visión de Julio Alak sobre la necesidad de construir un frente amplio bonaerense. Según explicó, el peronismo tiene “un rol y una responsabilidad” en el escenario electoral del próximo año.

El funcionario dejó el PRO y se sumó al equipo municipal convencido de que el peronismo debe liderar la oposición en la provincia. Sostuvo que su decisión tiene raíces profundas en su trayectoria y en una afinidad renovada hacia el espacio peronista, al que considera fundamental para reordenar el escenario político después del triunfo nacional de Milei.

Definió su incorporación al gobierno municipal como parte de un proyecto político orientado a las elecciones de 2027. “El proyecto político es trabajar para derrotar el año que viene a Milei”, indicó.

El referente municipal remarcó que su regreso al peronismo representa una vuelta a sus orígenes políticos. “Yo vengo del peronismo”, sostuvo. Además, recordó su vínculo con Antonio Cafiero y señaló que trabajó junto al dirigente durante sus primeros años en política. En ese contexto, indicó que conoció a Julio Alak durante la renovación peronista de la década de 1980.

El rumbo del PRO y el respaldo al frente opositor

El secretario afirmó que el triunfo de Javier Milei produjo una reconfiguración del sistema político argentino. En este sentido mencionó los casos de Patricia Bullrich, Diego Santilli, Daniel Scioli y Guillermo Francos como ejemplos de dirigentes que cambiaron de espacio político en los últimos años.

El exdiputado explicó que tomó distancia del PRO después del acuerdo entre Mauricio Macri y Javier Milei en 2023. “Yo fui muy crítico del Pacto de Acassuso”, señaló. También afirmó que no acompañó esa decisión porque rechazaba el discurso de Milei sobre la última dictadura militar.

Lipovetzky sostuvo que el PRO “rompió con los valores” que defendía durante sus primeros años. Según explicó, el partido promovía “un Estado más eficiente” y defendía la salud pública, la educación pública y la libertad de expresión. En ese sentido, cuestionó el respaldo del PRO al gobierno nacional.

En este aspecto puso como ejemplo el trato del Gobierno nacional con los medios de comunicación. “Milei es el que más ha atacado a los periodistas desde el retorno de la democracia”, afirmó. Contundente, criticó las declaraciones del Presidente contra la prensa y señaló que “la libertad de expresión es un derecho constitucional y un valor a defender”.

El respaldo a Kicillof y el liderazgo de Julio Alak

Lipovetzky aseguró que trabajará dentro del espacio político que integre en la provincia de Buenos Aires. Ante una consulta sobre una eventual candidatura presidencial o provincial de Axel Kicillof, afirmó que acompañará la gestión.

El funcionario municipal sostuvo que respeta las decisiones internas de los espacios políticos y recordó que también acompañó candidaturas dentro de Juntos por el Cambio con las que mantenía diferencias. Además, consideró que el peronismo debería definir sus candidaturas mediante elecciones primarias.

Axel Kicillof “ha marcado un modelo distinto al mileísmo”, expresó el funcionario y destacó ese posicionamiento como “un gran valor agregado”. También sostuvo que Julio Alak reúne condiciones para competir por la gobernación bonaerense. “Tiene una gran experiencia de gestión”, dijo sobre el intendente de La Plata e indicó que Alak representa “el diálogo, el consenso, el orden y el progreso” dentro de la política bonaerense.

El fallo contra Cristina Kirchner y el debate sobre un indulto

Entre otras cosas, el funcionario se refirió a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner. Durante la entrevista, definió el fallo judicial como “cuestionable desde lo jurídico”.

El funcionario sostuvo que la resolución judicial apareció en un contexto electoral y cuestionó las declaraciones de Javier Milei sobre la condena de la expresidenta. “Ningún presidente puede meter preso a nadie”, afirmó.

Lipovetzky aseguró que las declaraciones del Presidente “contaminan ese fallo” y planteó que un abogado defensor podría solicitar la nulidad de la sentencia. “No todo vale en la Argentina”, agregó.

Consultado sobre un eventual indulto presidencial, evitó fijar una postura concreta. Sin embargo, sostuvo que primero la oposición debe “ganar la elección y derrotar a Milei”.

El nuevo rol de Lipovetzky en la Municipalidad de La Plata

La Secretaría de Relaciones Internacionales buscará generar acuerdos y financiamiento para proyectos municipales, según detalló el funcionario. En este sentido indicó que la ciudad tiene “una proyección internacional muy importante” por su condición de capital bonaerense.

Lipovetzky señaló que su área trabajará sobre programas de cooperación internacional y vínculos con ciudades del exterior. “Vamos a tratar de profundizar los acuerdos de hermanamiento”, indicó.

Sobre este punto, afirmó que la gestión buscará financiamiento internacional para obras y proyectos impulsados por Julio Alak. “Lo más importante es cómo generar un vínculo diplomático para que eso se traslade a beneficios para la ciudad”, concluyó.

FUENTE: Infobae

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