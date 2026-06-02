"Messi nos decía 'ustedes están locos'": la revelación de Scaloni sobre sus inicios y el sueño de defender la corona

A pocos días del inicio del Mundial 2026, Lionel Scaloni abrió las puertas de su intimidad y repasó el camino de la Selección Argentina rumbo a la defensa del título conseguido en Qatar. El entrenador campeón del mundo habló de las expectativas para la Copa del Mundo, del presente de Lionel Messi y de una anécdota desconocida sobre los primeros días de su ciclo al frente del seleccionado.

El jugador del momento A qué hora juega y por dónde ver el partido de Tim Payne, el futbolista de la selección de Nueva Zelanda que se volvió viral a un influencer argentino

En una entrevista con el diario Olé, el técnico nacido en Pujato recordó la sorpresa que mostró Messi cuando él y Pablo Aimar fueron designados como entrenadores interinos tras la salida de Jorge Sampaoli.

"Lo llamamos antes del torneo de L'Alcudia para decirle que íbamos a agarrar como interinos. Él se sorprendió, se reía y nos decía: 'Ustedes están locos'", contó Scaloni. Aquella charla se produjo cuando nadie imaginaba que ese cuerpo técnico terminaría construyendo uno de los procesos más exitosos de la historia del fútbol argentino.

Con respecto al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Scaloni evitó colgarle el cartel de favorito a su equipo, aunque dejó claro que Argentina llegará para competir al máximo nivel. "Cada vez que Argentina juega un Mundial es protagonista. Después la pelota puede entrar o no entrar, pero tenemos que respetar nuestra tradición y nuestra manera de jugar", explicó.

El entrenador también amplió su análisis sobre los candidatos a quedarse con el título y sostuvo que la pelea será mucho más abierta que en otras ediciones. Según su mirada, al menos una decena de selecciones tienen posibilidades reales de levantar la copa.

Entre ellas mencionó a España, Francia, Portugal, Inglaterra, Brasil, Colombia, Uruguay, Marruecos, Croacia y, por supuesto, Argentina. Además, recordó que para ser campeón no alcanza solamente con jugar bien. "No solo basta con ser protagonista. Después tienen que darse muchas cosas. Nosotros en Qatar tuvimos muchísimas piedras en el camino y aun así logramos salir adelante", señaló.

Otro de los temas inevitables fue el presente de Messi, que disputará su sexta Copa del Mundo y llegará como el gran líder del plantel albiceleste. Scaloni despejó cualquier duda sobre la vigencia del capitán y fue contundente al referirse a su continuidad. "Messi va a jugar hasta cuando él quiera", afirmó.

Además, reveló que todas las decisiones vinculadas al rosarino se toman de manera consensuada y destacó la influencia que tiene dentro y fuera de la cancha. "Aun con dificultades físicas, nos ha dado muchísimo. Hay veces que hasta es mejor que esté en dificultad por todo lo que genera", explicó.

En otro tramo de la entrevista, el entrenador recordó una frase de su padre que hoy suena casi profética. Según contó, muchos años antes de asumir en la Selección, su papá ya imaginaba ese destino. "Hace más de diez años decía que algún día iba a entrenar a la Selección Argentina. Nunca le tuvo miedo a nada y creo que algo de eso heredé", confesó.

Por último, Scaloni les dejó un mensaje a los miles de argentinos que acompañarán al equipo en Norteamérica. "Vamos a dar el máximo. Este equipo está preparado para afrontar el desafío. Lo que garantizamos es que los jugadores van a representar a la gente dentro de la cancha. Después, si la pelota entra, mucho mejor", cerró el entrenador que buscará conducir a la Albiceleste hacia una nueva conquista mundial.