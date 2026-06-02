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En el Jockey

Más de 300 jinetes y amazonas coparon San Juan en una nueva edición del Cordillerano de Saltos Hípicos

Durante tres jornadas, competidores de distintas provincias participaron de uno de los torneos ecuestres más importantes del país. Hubo pruebas para todas las categorías y una destacada presencia de representantes sanjuaninos en el podio. apoyo de autoridades provinciales, el evento se realizó en el Jockey Club.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Jockey Club de San Juan volvió a convertirse en el epicentro de la actividad ecuestre nacional con la realización de una nueva edición del Torneo Cordillerano de Saltos Hípicos, un certamen con más de tres décadas de historia que reunió a más de 300 jinetes y amazonas de distintos puntos del país.

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El tradicional evento contó con el respaldo del Gobierno provincial, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Secretaría de Deporte. Entre las autoridades presentes estuvieron el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; el ministro Guido Romero; el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; y los subsecretarios Eduardo Cerimedo y Mauricio Lara, entre otros funcionarios.

A lo largo de tres intensas jornadas se desarrollaron competencias para todas las categorías, desde las iniciales hasta las pruebas de máxima exigencia, permitiendo la participación tanto de jóvenes promesas como de destacados exponentes del circuito argentino de salto.

El nivel deportivo volvió a posicionar al Cordillerano como uno de los torneos de referencia en el calendario nacional. La convocatoria, la organización y la calidad de las pruebas reafirmaron el crecimiento de la disciplina en San Juan y su capacidad para recibir eventos de gran magnitud.

En la categoría principal, el gran ganador fue el bonaerense Luis Vaira, quien se quedó con el primer puesto. El cordobés Ignacio Cappa finalizó segundo, mientras que el sanjuanino Mauricio Rapaport completó el podio. También tuvieron una destacada actuación los representantes locales Maximiliano Turcumán y Bautista Jaled.

Además de la competencia de Primera, el torneo coronó campeones en numerosas categorías y alturas, desde los 0,60 metros hasta las pruebas de 1,30 metros, mostrando el talento de jinetes y amazonas de todas las edades.

Entre los sanjuaninos que lograron subirse a lo más alto del podio se destacaron Florencia Videla, Juan Manuel Leanez Segado, María Lucero Romero, Mariana Karam y Mauricio Rapaport, entre otros, en un fin de semana que volvió a consolidar a San Juan como una plaza clave para el desarrollo de los deportes ecuestres en Argentina.

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