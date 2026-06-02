La guerra del vino que sigue de cerca San Juan: nueva demanda millonaria de Iberte contra Fecovita

Lo que comenzó como una ambiciosa alianza para exportar vino argentino al mundo terminó convirtiéndose en una de las disputas empresariales más resonantes de la vitivinicultura. Mientras el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires analiza el conflicto principal entre la española Iberte y la cooperativa Fecovita , se abrió un nuevo frente judicial.

Pelea judicial Guerra del vino entre la empresa del dueño de una mina y Fecovita: hablan de daños de más de U$S 100.000.000

Guerra del vino en San Juan Fecovita ganó una batalla clave ante Iberte, firma del dueño de Gualcamayo; y reacomoda el tablero

Iberte, cuyo representante legal es Juan José Retamero, dueño de la mina Gualcamayo en San Juan; ahora reclama una indemnización por lucro cesante, es decir, por las ganancias que sostiene haber dejado de percibir debido a los presuntos incumplimientos de su ex socia.

El caso es seguido con atención en San Juan, no sólo por la dimensión económica de los montos en discusión, sino también porque involucra a uno de los principales actores del negocio vitivinícola sanjuanino, la cooperativa Fecovita.

La nueva demanda suma presión sobre la firma vitivinícola que tiene en San Juan la bodega Resero, en medio de un complejo escenario judicial y comercial que ya incluye arbitrajes, pericias contables y causas penales contra directivos de la cooperativa.

El nuevo reclamo

La empresa española Iberte presentó una nueva demanda contra su ex socia, la cooperativa Fecovita, en la que reclama una indemnización por los daños económicos que asegura haber sufrido por el incumplimiento de las obligaciones asumidas por la cooperativa en el marco de EVISA, la sociedad exportadora que ambas compañías crearon para desarrollar negocios internacionales de vino y mosto.

La presentación fue realizada ante el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y se centra específicamente en el reclamo por lucro cesante. Es decir, las ganancias que Iberte sostiene que dejó de percibir debido a que el proyecto nunca pudo desarrollarse en las condiciones originalmente previstas. “El perjuicio reclamado no responde a una mera expectativa comercial frustrada, sino al daño económico concreto derivado del incumplimiento contractual de Fecovita”, sostuvo Julia Villanueva, abogada de Iberte.

Una pelea por millones

La relación entre las partes se originó en 2021, cuando Iberte y Fecovita acordaron desarrollar juntas la exportación de vinos y mosto a través de Exportadora Vitivinícola Argentina S.A. (EVISA), sociedad creada para canalizar el negocio internacional. El proyecto contemplaba exportaciones por décadas.

En ese marco, Iberte informó que realizó aportes económicos por más de 31 millones de dólares para financiar la estructura exportadora, mientras que Fecovita debía entregar mensualmente a EVISA un mínimo de 2,5 millones de litros de vino para exportación en consignación, aportar la Bodega Resero ubicada en San Juan, recomponer el 51% del capital social de EVISA, otorgar una opción irrevocable de venta (OIV) sobre las acciones de EVISA a favor de Iberte, y responder por los fondos aportados por Iberte a EVISA.

“La demanda es muy simple: Iberte reclama los daños económicos derivados de que Fecovita no cumplió ninguna de las obligaciones esenciales que había asumido para que el negocio funcionara. En ese sentido, el daño reclamado no surge de hipótesis abstractas. Surge de contratos firmados, obligaciones concretas y un negocio que debía funcionar bajo determinadas condiciones que nunca fueron cumplidas”, agregó Villanueva.

El nuevo reclamo busca resarcir a Iberte por las ganancias perdidas debido a que según Iberte, los incumplimientos de Fecovita terminaron frustrando el proyecto.

Quién debe definir el conflicto

El Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires debe determinar quién es deudor, quién acreedor y por qué monto de plata. Todos están esperando esta resolución: hace unos meses, Rubén Panella, presidente de Fecovita; dijo en San Juan que la entidad “tiene plena convicción” de ganar el conflicto.

No obstante, los directivos de Fecovita enfrentan varias causas penales interpuestas por Iberte. La Fiscalía de Delitos Económicos de Mendoza imputó a directivos y síndicos de la cooperativa por los delitos de falsear balances 2021, 2022, 2023 y 2024, y ya elevó a juicio las causas de los estados contables de los tres primeros. Además, Rubén Panella, Eduardo Sancho, Juan Rodríguez y Jorge Irañeta están imputados por estafa en perjuicio de Iberte.

Iberte reiteró en varias ocasiones que, si la Justicia falla a su favor, permitirá que Fecovita cumpla con las obligaciones pendientes en el plazo que necesite para lograrlo. Desde la compañía sostienen que el objetivo central es garantizar el recupero de una deuda que consideran legítima y respaldada por documentación técnica y contractual.

En ese sentido, remarcaron que los fondos recuperados de este y los otros tres litigios comerciales pendientes serán destinados en su totalidad a una fundación que invertirá ese dinero en proyectos de energías renovables e infraestructura, y la totalidad de lo que se obtenga más el capital invertido, será destinado durante 30 años a iniciativas de impacto social y comunitario vinculadas con programas educativos y de desarrollo.