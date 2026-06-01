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Horror

Femicidio de Agostina: la autopsia confirmó cómo murió la niña y develó posibles signos de abuso sexual

El resultado complica aún más la situación del único detenido por la muerte de Agostina, Claudio Barrelier. Acorde citan medios nacionales, el informe indicó que, tras su muerte, fue desmembrada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Los resultados de la autopsia sobre el cuerpo de la niña Agostina Vega, asesinada en Córdoba, revelaron las causas del fallecimiento. Según la pericia, la jovencita murió como consecuencia de una asfixia mecánica.

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Acorde señalaron medios nacionales como Infobae, el informe forense develó posibles signos de abuso sexual y que, tras la muerte de la menor, el cuerpo fue desmembrado.

La descomposición del cuerpo, hallado casi una semana después de la muerte, impediría -por el momento- una conclusión definitiva sobre lo que sucedió que la nena de 14 años.

Los forenses, por otra parte, lograron establecer la data de muerte. “Se estima un marco temporal entre las 23 del sábado 20 y las 5 AM del sábado 21 de mayo”, aseguraron las fuentes. Es decir: Agostina fue asesinada, al menos, casi cuatro horas antes de que la Policía de Córdoba recibiera la denuncia por su desaparición.

Horas antes el fiscal Raúl Garzón modificó la carátula del caso de privación ilegítima de la libertad agravada a femicidio y los abuelos fueron admitidos como querellantes.

"Le imputaron el delito de femicidio", consignó el abogado Carlos Nayi sobre la situación procesal de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido.

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