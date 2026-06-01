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Números que duelen

En 2026, el 50% de los fallecidos en siniestros viales en San Juan viajaba en moto, según Familias del Dolor

Datos relevados por la asociación indican que mayo fue el mes con más víctimas fatales y que los motociclistas encabezan las estadísticas. También detallaron distribución por departamentos, edades y horarios de los siniestros.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El informe -elaborado por la propia organización y basado en sus registros independientes- detalla que, de un total de 46 fallecidos, 23 eran motociclistas. La cifra posiciona a este grupo como el más afectado, muy por encima de otros tipos de usuarios de la vía pública. En el desglose, le siguen los automovilistas con 9 víctimas, ciclistas con 5, peatones y camiones con 3 cada uno, 2 en camionetas y 1 en otra categoría.

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Mayo, el mes más trágico

De acuerdo con Familias del Dolor, mayo se convirtió en el mes con mayor cantidad de muertes por siniestros viales en lo que va del año, con 12 víctimas fatales. Detrás se ubicaron marzo con 10 fallecidos y enero con 9. Abril registró 8 casos, mientras que febrero cerró con 7.

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Los números coinciden con lo que la propia asociación había advertido durante el fin de semana, tras contabilizar tres muertes en menos de 48 horas en distintos puntos de la provincia, lo que terminó de consolidar a mayo como el período más crítico de 2026.

Departamentos más afectados

El relevamiento también pone el foco en la distribución territorial de las víctimas. Según los datos de la asociación, Rivadavia encabeza la lista con 6 fallecimientos. Le sigue Sarmiento con 5, mientras que Capital, Caucete, Jáchal, Pocito y Rawson registran 4 muertes cada uno.

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La dispersión de los casos evidencia que la problemática atraviesa a toda la provincia, sin concentrarse exclusivamente en un área determinada.

Perfil de las víctimas

En cuanto a las características de las personas fallecidas, Familias del Dolor indicó que 32 eran hombres y 14 mujeres, lo que marca una fuerte predominancia masculina.

Respecto a los horarios, 26 de los siniestros fatales ocurrieron durante el día, 19 en horario nocturno y en un caso no se pudo determinar.

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El análisis por edades muestra que el grupo más afectado es el de jóvenes entre 20 y 29 años, con 11 víctimas. Le siguen las personas de entre 60 y 69 años, con 10 fallecidos, y luego el rango de 40 a 49 años.

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Un fin de semana marcado por la tragedia

El informe actualizado se da en el contexto de un fin de semana particularmente violento en materia vial. En menos de dos días, al menos tres personas murieron en distintos siniestros ocurridos en la provincia.

Uno de los casos más recientes fue el de Héctor Javier Díaz, de 49 años, quien falleció tras un choque entre motocicletas en la localidad de Tres Esquinas, en Jáchal. En ese mismo hecho resultó gravemente herido Luis “Lucho” Flores, reconocido operador de radio, quien permanece internado con estado reservado.

El sábado por la mañana, en Rivadavia, María Estefanía Durán, de 29 años, murió luego de impactar con su moto contra un camión en la zona de La Bebida. Horas antes, durante la madrugada, Sergio Olivera había fallecido en Angaco tras perder el control de su ciclomotor y chocar contra un árbol.

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