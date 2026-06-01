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Tragedia en Tres Esquinas

Quién es el histórico operador de radio que terminó gravemente herido tras el choque en Jáchal

El siniestro ocurrió durante el último fin de semana en Tres Esquinas y dejó una víctima fatal. Luis “Lucho” Flores, reconocido trabajador de Radio Nacional Jáchal, estuvo internado tras sufrir lesiones de gravedad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La tragedia que golpeó a la localidad de Tres Esquinas, en Jáchal, no solo dejó una víctima fatal, sino que también generó una fuerte conmoción en toda la comunidad por el estado de salud de uno de los protagonistas. Se trata de Luis “Lucho” Flores, un histórico operador de Radio Nacional Jáchal que terminó con heridas de gravedad.

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El siniestro vial ocurrió cuando dos motocicletas colisionaron por causas que aún son materia de investigación. El impacto fue de tal magnitud que ambos conductores resultaron con heridas graves y debieron ser asistidos de urgencia por vecinos y servicios médicos, que los trasladaron inicialmente al Hospital San Roque.

Con el correr de las horas, se confirmó el fallecimiento de Héctor Javier Díaz, de 49 años, quien no logró sobreponerse a las lesiones sufridas pese al esfuerzo del personal de salud.

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Héctor Díaz, la víctima fatal.

Héctor Díaz, la víctima fatal.

En tanto, Flores -conocido y querido en el ámbito radial jachallero- fue derivado al Hospital Rawson, en Capital, debido a la gravedad de su cuadro. Según indicaron fuentes oficiales, posteriormente regresó al Hospital San Roque de Jáchal, donde continuó internado bajo estricta observación médica.

Su estado es delicado. Tras el hecho, presentó heridas de gravedad y permanece siendo evaluado mediante distintos estudios para determinar la evolución de su cuadro clínico.

La noticia impactó de lleno en la comunidad. “Lucho” Flores no es un nombre más en Jáchal: durante años fue una voz silenciosa pero fundamental detrás del aire en Radio Nacional, acompañando generaciones desde la operación técnica, siempre cerca del pulso cotidiano del departamento.

En redes sociales, la reacción fue inmediata. Mensajes de apoyo, cadenas de oración y muestras de afecto comenzaron a multiplicarse entre colegas, oyentes y vecinos que lo reconocen como parte de la historia viva de la radio local.

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