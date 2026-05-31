Tragedia en Jáchal: murió un motociclista y otro pelea por su vida, tras un violento choque entre dos motos

Un motociclista perdió la vida y otro permanece internado, tras protagonizar un fuerte choque entre las motos que conducían. El hecho ocurrió en la localidad de Tres Esquinas, en el departamento Jáchal, donde dos motocicletas colisionaron por motivos que aún son investigados por las autoridades.

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El fuerte impacto dejó a ambos conductores con heridas de gravedad, por lo que vecinos y servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar para brindar asistencia. Posteriormente, los motociclistas fueron trasladados al Hospital San Roque de Jáchal para recibir atención médica.

Con el correr de las horas se confirmó la peor noticia: Héctor Javier Díaz, de 49 años, falleció como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente, pese a los esfuerzos realizados por el personal de salud.

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El otro conductor involucrado fue identificado como Luis Flores, conocido en la comunidad jachallera como "Lucho". Según trascendió, permanece internado bajo observación médica y su estado de salud es reservado mientras se le practican distintos estudios para evaluar la magnitud de las lesiones.

Tras el siniestro, efectivos policiales y personal de la Unidad Fiscal de Investigación trabajaron en la zona para relevar pruebas y determinar la mecánica del choque. La investigación busca establecer cómo se produjo la colisión y si existieron factores que contribuyeron al desenlace fatal.

La muerte de Díaz se suma a una preocupante serie de accidentes ocurridos durante las últimas horas en la provincia. En la madrugada del sábado, un motociclista perdió la vida en Angaco luego de impactar contra un árbol. Horas más tarde, una mujer que circulaba en moto falleció tras protagonizar un choque con un camión en Rivadavia.

De esta manera, el número de víctimas fatales por siniestros viales registradas en menos de dos días en San Juan ascendió a tres, en un fin de semana marcado por las tragedias en las rutas y calles de la provincia.