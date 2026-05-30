Muere una motociclista al chocar con un camión en La Bebida

A horas de conocerse la muerte de un joven tras chocar con su moto esta madrugada en Angaco ; ahora se dio a conocer que una mujer perdió la vida al chocar con un camión en La Bebida, Rivadavia.

Detalles Identificaron al motociclista que chocó de atrás a otra moto, golpeó contra un árbol y murió

Cadenas de oración Quién es el joven motociclista que está grave tras chocar contra un árbol en Santa Lucía

La primera información dada por la Policía y la Justicia expresa que el choque ocurrió minutos antes de las 10 horas y que fue por calle Pellegrini, entre Avenidas Libertador e Ignacio de la Roza.

Se desconoce la mecánica del siniestro, pero dijeron que una moto y un camión impactaron y dejó el saldo de una mujer fallecida.

En el caso está trabajando la ayudante fiscal Agostina Pérez al mando del fiscal Sebastián Gómez de UFI Delitos Especiales N°5 y con la coordinación del fiscal Iván Grassi. También personal policial de comisaría jurisdiccional y Policía Científica.