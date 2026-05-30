Muere una motociclista al chocar con un camión en La Bebida

A horas de conocerse la muerte de un joven tras chocar con su moto esta madrugada en Angaco; ahora se dio a conocer que una mujer perdió la vida al chocar con un camión en La Bebida, Rivadavia.
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El siniestro pasó minutos antes de las 10. Personal policial y de la UFI Delitos Especiales trabaja en el lugar.
A horas de conocerse la muerte de un joven tras chocar con su moto esta madrugada en Angaco; ahora se dio a conocer que una mujer perdió la vida al chocar con un camión en La Bebida, Rivadavia.
La primera información dada por la Policía y la Justicia expresa que el choque ocurrió minutos antes de las 10 horas y que fue por calle Pellegrini, entre Avenidas Libertador e Ignacio de la Roza.
Se desconoce la mecánica del siniestro, pero dijeron que una moto y un camión impactaron y dejó el saldo de una mujer fallecida.
En el caso está trabajando la ayudante fiscal Agostina Pérez al mando del fiscal Sebastián Gómez de UFI Delitos Especiales N°5 y con la coordinación del fiscal Iván Grassi. También personal policial de comisaría jurisdiccional y Policía Científica.