Una motociclista sanjuanina lucha por su vida tras chocar en La Bebida

Una motociclista sanjuanina protagonizó un violento choque en La Bebida y, como consecuencia, quedó internada en terapia intensiva y ahora lucha por su vida. Según informaron fuentes allegadas, el hecho ocurrió este jueves por la mañana, en inmediaciones de Comercio y Paraná, cuando la joven chocó con un automóvil.

La chica, de 23 años, identificada como Melanie Desseff, sufrió una fractura expuesta de su pierna izquierda y politraumatismo. Por ese motivo, la damnificada debió ser trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde permanece bajo cuidados intensivos y desde su entorno hay preocupación por su estado.

Si bien se desconocen detalles de la mecánica del siniestro vial que se produjo sobre las 8.30, fuentes policiales indicaron que el vehículo implicado habría sido un Chevrolet Corsa, aunque no habrían identificado hasta el momento al conductor.

En el incidente, en el que la damnificada con domicilio en el barrio El Jilguero resultó con la peor parte, intervino personal policial de la Comisaría 34°. Por el momento, se investiga cuáles fueron las causas del choque e intentan dar con el otro implicado.