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Abusos contra menores

Un estudiante universitario caucetero fue detenido por videos de pornografía infantil

Es un joven de 18 años y estuvo preso dos días. Este jueves fue imputado por tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un estudiante de la carrera universitaria de contador público nacional fue detenido y acusado de tenencia de siete videos de pornografía infantil. Fue apresado en su casa en Caucete y este jueves recuperó la libertad luego de la audiencia de formalización.

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El allanamiento se realizó el martes último en Caucete y terminó con la detención de Juan Carlos Cornejo González, de 18 años, quien es estudiante de la Universidad Nacional de San Juan, señalaron fuentes judiciales. El fiscal Nicolás Alvo, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas le atribuye el presunto delito de tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil, agravada por la edad de las víctimas.

La imputación formal se concretó este jueves mediante una audiencia presidida por juez de garantías Mariano Carrera. El fiscal expuso que el pasado 14 de abril recibieron el reporte de la unidad especial de delitos informáticos, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que daba cuenta que un ciudadano domiciliado en Caucete había subido material prohibido a Google Fotos en los días 11 y 12 del mismo mes.

El informe revelaba que se trataba de videos que contenía imágenes de niños que eran sometidos por adultos a abusos sexuales. El reporte también indicaba el servidor, la cuenta y el titular de esta, que resultó ser Juan Carlos Cornejo González, informaron fuentes del caso. Los investigadores judiciales de San Juan hicieron una investigación preliminar para confirmar la identidad del sospechoso y la localización de su domicilio, tras lo cual realizaron la detención y el secuestro de celulares, computadoras y soportes informáticos.

Al tratarse de un delito que se castiga con una pena de cumplimiento condicional, el fiscal no pidió la prisión preventiva. El juez Carrera dio por habilitada la investigación penal preparatoria por el plazo de 8 meses mientras avanza la causa contra el estudiante universitario.

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