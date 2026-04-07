Condenaron a 5 años de prisión en el Penal de Chimbas a un joven por acosar a tres niñas y enviarles pornografía infantil

La Justicia sanjuanina condenó este martes a Marcos David Luna a 5 años de prisión efectiva por acosar a tres niñas a través de redes sociales y enviarles material de abuso sexual infantil . La pena será cumplida en el Penal de Chimbas.

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El juez de garantías Gerardo Fernández Caussi dictó la sentencia en el marco de una investigación de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, a cargo del fiscal Pablo Martín, con intervención del ayudante fiscal Federico Pereyra y el colaborador Federico Martínez. La defensa estuvo a cargo del abogado Nicolás Pardo.

Según se acreditó en la causa, Luna fue hallado culpable de los delitos de grooming y de tenencia y distribución de imágenes de abuso y explotación sexual infantil, en perjuicio de tres menores, dos de ellas de 14 años.

image La investigación estuvo a cargo de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, con el fiscal Pablo Martín, con intervención del ayudante fiscal Federico Pereyra y el colaborador Federico Martínez. A la derecha, el abogado defensor Nicolás Pardo.

La investigación surge de tres reportes enviados por la unidad especializada de delitos informáticos con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que decía que la empresa Meta, a través de la red social Instagram, había detectado conversaciones de contenido sexual entre un usuario sanjuanino y tres niñas y el tráfico de pornografía infantil. El condenado utilizaba distintos perfiles de Instagram para contactar a las víctimas, entablar conversaciones de contenido sexual y luego enviarles material explícito.

El 11 de septiembre de 2025, con el perfil de Marcos CASM contactó e intercambió mensajes con una niña de 11 años a la que le dijo frases obscenas y le hizo insinuaciones sexuales, según la fiscalía. Otro reporte indicó que, el 18 de enero último, Luna envió mensajes por Instagram a una nena de 13 años y le compartió el video de un chico siendo abusado sexualmente por una persona mayor. Algo parecido sucedió el 1 de febrero pasado, bajo el perfil “Marcos Darío”, cuando mantuvo conversaciones con una pequeña de 9 años a la que le dijo: “¿Querés ver qué tengo para vos?” y después le envió un video prohibido, según la imputación.

image El juez de garantías Gerardo Fernández Caussi.

Estos reportes dieron iniciación a la investigación que recayó en la UFI Delitos Informáticos y Estafas. Los investigadores judiciales luego identificaron al supuesto titular de la cuenta, la línea, confirmaron su identidad y su domicilio. Eso llevó a que el lunes pasado detuvieran a Luna en el barrio Valle Grande, Rawson, y secuestraran dos celulares y otros soportes informáticos.

Finalmente, con las pruebas reunidas, la Justicia resolvió condenarlo a 5 años de prisión efectiva, cerrando la causa con una pena de cumplimiento en el Servicio Penitenciario Provincial.