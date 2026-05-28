Capilla de Villa Mercedes: la demolición en suspenso y un plan oficial para analizar si puede sobrevivir

En medio del debate por la posible demolición de la capilla de Villa de Mercederes, desde el Gobierno aseguran que continuarán analizando la situación.

Aunque en las últimas semanas la demolición de la histórica capilla Nuestra Señora de las Mercedes parecía inminente, el Gobierno provincial aseguró ahora que esa opción no está definida y que se abrirá una instancia de análisis conjunto con especialistas, el Arzobispado y organizaciones patrimoniales para determinar si el edificio puede conservarse total o parcialmente.

Patrimonio Los puntos oscuros detrás de la decisión de demoler la Capilla de Villa Mercedes en Jáchal

La polémica por el futuro de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, en Villa Mercedes, sumó un nuevo capítulo. Luego de que desde la Iglesia local se hablara incluso de plazos y preparativos para avanzar con la demolición del templo, el ministro de Turismo y Cultura de San Juan, Guido Romero, aseguró que actualmente “no hay una orden de demolición” y que la intención oficial es analizar todas las alternativas posibles antes de tomar una decisión definitiva.

“Nosotros hemos tenido contacto con ACCODEPAS y la realidad es que no hay una orden de demolición”, afirmó el funcionario en diálogo con Canal 13 San Juan, en referencia a la Asociación Civil para la Conservación y Defensa del Patrimonio Sanjuanino, entidad que impulsó un pedido formal para frenar cualquier intervención durante al menos 30 días y conformar una mesa de diálogo.

Romero reconoció que los informes técnicos describen una situación estructural muy delicada. “El inmueble se encuentra en una situación muy complicada después del terremoto. Tiene grietas tanto horizontales como verticales en los muros, es una construcción de adobe y el suelo tampoco tiene una solidez importante”, explicó.

Sin embargo, aclaró que los estudios existentes no establecen directamente la necesidad de derribar el edificio. “Para los informes que tenemos tampoco hablan de demolición”, sostuvo.

Reuniones y evaluación técnica

El ministro detalló que el Gobierno provincial buscará reunir a todos los actores involucrados para revisar en conjunto los distintos informes técnicos y definir posibles escenarios para el futuro del edificio histórico. “Nuestra idea no es la demolición, nuestra idea es ver cómo podemos sostener esta situación. Obviamente, siempre teniendo en cuenta que no afecte la seguridad de la gente”, indicó.

Según explicó, las reuniones incluirán a representantes de ACCODEPAS, el Ministerio de Infraestructura, el INPRES y el Arzobispado, con el objetivo de consensuar alternativas.

“Hay muchas opciones a analizar: darle continuidad a la iglesia como templo, mantenerla como patrimonio visitable desde el exterior o, como último recurso, avanzar con una demolición”, señaló.

Romero también desmintió que exista actualmente un operativo organizado para retirar imágenes religiosas y otros objetos del interior del edificio, como se había mencionado días atrás. “No podemos convocar a la sociedad de Villa Mercedes para que vaya y retire objetos del interior del templo porque es peligroso y no se puede ingresar sin las condiciones de seguridad adecuadas”, remarcó.

Un edificio histórico afectado por el terremoto

La parroquia Nuestra Señora de las Mercedes fue construida en 1886 y es considerada uno de los símbolos históricos y afectivos más importantes de Villa Mercedes.

El deterioro estructural se agravó tras el terremoto del 18 de enero de 2021, cuyo epicentro se registró a más de 120 kilómetros de distancia. Desde entonces, el edificio permanece cerrado y el paso del tiempo, las lluvias y la humedad profundizaron los daños.

“Si un sismo cuyo epicentro estuvo a 120 kilómetros generó estos daños, hay que analizar qué podría pasar con uno más cercano y más potente”, advirtió Romero.

Cabe recordar que, en abril del año pasado, el arzobispo Jorge Lozano, junto al administrador parroquial Gustavo Vaca, el padre Rodrigo y el diácono Cristian, mantuvieron una reunión con el intendente de Jáchal, Matías Espejo, y vecinos de Villa Mercedes para presentar los resultados de distintos estudios técnicos realizados sobre el inmueble.

Tras esos encuentros, desde el Arzobispado señalaron que los informes coincidían en que la estructura presentaba daños “irreversibles” y que no era posible una restauración segura.

Por eso, la Iglesia comenzó a trabajar en proyectos para construir una nueva parroquia y, paralelamente, se avanzó en conversaciones con el Ministerio de Infraestructura para planificar la demolición del edificio actual.

La semana pasada, incluso, el sacerdote Gustavo Vaca había confirmado públicamente que ya existía un acta de colaboración mutua entre el Arzobispado y el Gobierno provincial para avanzar con el proceso. “Ese proceso, si Dios quiere, va a ser pronto porque ya estarían aceitados todos los mecanismos administrativos”, había afirmado. También indicó que uno de los momentos evaluados para iniciar los trabajos era durante las vacaciones de invierno, debido a la menor circulación vehicular y escolar en la zona.

Reclamos para preservar el patrimonio

Las declaraciones generaron una fuerte reacción de sectores vinculados a la defensa patrimonial. ACCODEPAS presentó un pedido formal para suspender cualquier demolición y abrir una instancia de debate técnico e institucional.

En paralelo, vecinos de Villa Mercedes comenzaron una campaña de recolección de firmas bajo la consigna “No a la demolición de la capilla de Villa Mercedes”, con el objetivo de preservar un edificio que consideran parte central de la identidad y la memoria colectiva de la localidad.

En ese contexto, la postura expresada ahora por el Ministerio de Turismo y Cultura abre una nueva instancia de discusión y dejó en suspenso una demolición que, hasta hace pocos días, parecía inminente.