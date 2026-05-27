Lo ficharon para jugar en River, pero le robaron la única bici que tenía para ir a entrenar en Chimbas: la historia de León y el miedo que vivió

Una situación de enorme angustia se vivió en las últimas horas en el barrio 7 de Septiembre , en Chimbas , luego de que León, un niño de 12 años, fuera víctima de un robo mientras iba a sacar unas fotocopias para una tarea escolar. El hecho ocurrió sobre calle Necochea, antes de llegar a Centenario, y quedó registrado por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa cómo un delincuente lo intercepta en plena calle y le arrebata la bicicleta en cuestión de segundos, mientras el chico corre detrás de él y grita desesperadamente pidiendo ayuda.

Pero detrás de ese video viral hay una historia todavía más fuerte. León es considerado una de las grandes promesas del fútbol sanjuanino y en pocos meses viajará para incorporarse a las inferiores de River . Desde el club le pidieron que se prepare físicamente antes de instalarse definitivamente en Buenos Aires, y por eso la bicicleta era clave en su rutina diaria: la usaba para ir a entrenar, moverse por el barrio y mantenerse activo. Además, era la única que tenía.

En diálogo con Tiempo de San Juan, el pequeño contó cómo vivió el dramático episodio. “Yo fui a comprar unas imágenes porque tenía que hacer unas cosas para la escuela y cuando salí no lo vi al señor. Me vine de frente y ahí me robó”, relató todavía movilizado. León aseguró que todo ocurrió tan rápido que apenas pudo reaccionar. “Lo perseguí y después me vine a mi casa y le avisé a mi papá”, recordó sobre la secuencia que quedó filmada.

El miedo fue una de las sensaciones que más lo marcó. “Me sentí muy mareado porque era la primera vez que me pasó eso y espero que no me pase más”, expresó con sinceridad. Sus palabras le generó un fuerte impacto, no solo por la pérdida material, sino por el shock de haber sido abordado por un delincuente en plena calle.

Su mamá, Dalma, también habló sobre el duro momento que atravesó la familia. “Fue mucha angustia, mucha desesperación, porque tampoco sabíamos si le había pegado. Él estaba muy nervioso y no entendíamos bien dónde había sido”, contó. Y agregó: “Fue un momento horrible”.

bicicleta

La mujer explicó que el niño había salido apenas unas cuadras de su casa para terminar un afiche escolar. “Ya habíamos hecho el trabajo y faltaban las imágenes para que quedara lindo. Lo mandé porque siempre va y vuelve solo, nunca imaginé que podía pasar algo así”, sostuvo. También respondió a quienes cuestionaron que León estuviera solo en la calle: “Fue acá nomás, a la vuelta. Él siempre quiere ir en la bici, ¿cómo le digo que no?”.

La bicicleta robada había sido un regalo muy especial. El padre de León trabaja como albañil y Dalma es emprendedora. Entre los dos hicieron un enorme esfuerzo para poder comprársela en marzo, para su cumpleaños. “Ese cuadro lo habíamos comprado hace mucho tiempo y la fuimos armando de a poquito, como podíamos. Nos gastamos un montón de plata”, recordó la madre.

Más allá de lo económico, lo que más golpeó a la familia fue la violencia de la situación. “No es lo mismo que te roben una bici estacionada a que se la arrebaten a un niño en la calle. El trauma que le puede quedar es lo peor”, lamentó Dalma. De hecho, contó que tras el episodio decidió no enviarlo a la escuela por miedo y para que pudiera recuperarse emocionalmente. “Ahora yo lo llevo y lo traigo, hasta que él vuelva a sentirse seguro”, explicó.

Mientras tanto, León intenta dejar atrás el mal momento y enfocarse otra vez en el fútbol. El sueño de vestir la camiseta de River sigue intacto, aunque ahora cargue también con el recuerdo de una tarde que jamás olvidará.