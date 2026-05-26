Lanús le ganó a Mirassol por 1-0 y se metió en 16avos de la Sudamericana

Lanús derrotó esta noche como local por 1 a 0 a Mirassol de Brasil, triunfo que le permitió quedarse con el “premio consuelo” de disputar los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, luego del partido que disputaron en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la sexta fecha del grupo G de la Libertadores 2026.

Torneo Proyección Otro golpazo para la Reserva de San Martín: fue goleado 6-1 por Lanús y se hunde en el fondo de la tabla

Fútbol Lanús le ganó por 1-0 a Always Ready y se metió en zona de clasificación en la Copa Libertadores 2026

El único gol del encuentro fue convertido por el mediocampista Agustín Medina, a los 21 minutos de la primera parte.

Los tres puntos permitieron que el “Granate” mantenga la tercera posición de la zona G, estaba obligado a sumar para hacerlo, y cierre el grupo con nueve puntos, ganando el acceso a los 16avos de final de la Sudamericana, certamen que ganó en el año pasado.

Por su lado, Mirassol de Brasil quedó en el segundo puesto con 12 puntos, luego de la victoria de Liga de Quito de Ecuador sobre Always Ready de Bolivia. Lanús necesitaba, a mas de la victoria propia, que los bolivianos goleen a los ecuatorianos en condición de visitante, algo con lo que no soñaban ni los granates más optimistas.

Relegado a disputar la copa de segundo orden del fútbol sudamericano, Lanús jugará por un lugar en los octavos de final en la semana del lunes 20 de julio, poco después de la final del Mundial 2026, con rival a confirmar.