La gran pregunta alrededor de la Difunta Correa: ¿podría beatificarla la Iglesia?

La investigación histórica que comenzó en San Juan para intentar confirmar la existencia de la Difunta Correa abrió una pregunta que vuelve cada tanto entre creyentes y devotos: si aparecieran pruebas concretas sobre la vida de Deolinda Correa, ¿la Iglesia podría avanzar alguna vez en su beatificación?

Ciencia y fe El misterio de la Difunta Correa: la Iglesia busca documentos que prueben su paso por la historia y ya hay pistas

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Por ahora no hay ninguna definición ni un proceso abierto en ese sentido. Pero el debate reapareció a partir del trabajo que encaran en conjunto el Arzobispado de San Juan y la Universidad Nacional de San Juan, con el objetivo de revisar archivos históricos y reunir documentación que permita establecer si la mujer detrás de la tradicional historia de Vallecito existió realmente.

El punto de partida es que, hasta ahora, la figura de la Difunta Correa está sostenida principalmente por la tradición oral. Esa transmisión de generación en generación fue la que construyó una de las expresiones de religiosidad popular más fuertes del país. Sin embargo, todavía no hay documentación histórica concluyente que confirme su nacimiento, su recorrido o su muerte.

Y ahí aparece el interrogante. Dentro de la Iglesia católica, cualquier proceso de beatificación o canonización requiere como base que la persona haya existido históricamente y que haya pruebas documentales sobre su vida. En otras palabras: sin una constatación concreta de su existencia, no hay posibilidad formal de avanzar.

Por eso, aunque hoy el objetivo de la investigación está lejos de ese escenario y apunta exclusivamente a reunir evidencia histórica, una eventual confirmación de que Deolinda Correa fue una persona real podría darle otro marco a la conversación en el futuro.

Consultado por Tiempo de San Juan sobre si una eventual confirmación histórica de la existencia de Deolinda Correa podría convertirse en un primer paso hacia una beatificación o santificación, el sacerdote José Juan García eligió la cautela. “No lo sé. Es muy pronto para hablar de ello”, respondió. Y agregó que, en todo caso, encontrar documentación sería “un gran paso” para darle mayor rigor histórico y científico a una devoción popular que calificó como “muy sincera” y profundamente arraigada en San Juan.

De todos modos, incluso si aparecieran registros o documentos, eso no implicaría automáticamente ningún reconocimiento eclesiástico. Un proceso de beatificación exige además otros pasos internos dentro de la Iglesia, análisis específicos y una evaluación mucho más extensa.

Mientras tanto, el fenómeno alrededor de la Difunta Correa sigue intacto. Cada año miles de personas llegan hasta Vallecito con promesas, agradecimientos y pedidos. La capilla, las botellas de agua, las casas a escala y las ofrendas siguen convirtiendo al santuario en uno de los puntos de fe popular más convocantes del país.