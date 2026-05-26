martes 26 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fe

La gran pregunta alrededor de la Difunta Correa: ¿podría beatificarla la Iglesia?

El interrogante surge a raíz de una investigación que llevan en conjunto el Arzobispado y la UNSJ para descubrir si Deolinda Correa existió.

Por Bautista Lencinas
image.png
difuntita.jpg
image.png

La investigación histórica que comenzó en San Juan para intentar confirmar la existencia de la Difunta Correa abrió una pregunta que vuelve cada tanto entre creyentes y devotos: si aparecieran pruebas concretas sobre la vida de Deolinda Correa, ¿la Iglesia podría avanzar alguna vez en su beatificación?

Lee además
un cortometraje filmado en la difunta correa dara el salto internacional y viaja a un festival de grecia
Orgullo sanjuanino

Un cortometraje filmado en la Difunta Correa dará el salto internacional y viaja a un festival de Grecia
Imagen extraída de la película Difunta Correa, la verdadera historia”, de Pepe de la Colina.
Ciencia y fe

El misterio de la Difunta Correa: la Iglesia busca documentos que prueben su paso por la historia y ya hay pistas

Por ahora no hay ninguna definición ni un proceso abierto en ese sentido. Pero el debate reapareció a partir del trabajo que encaran en conjunto el Arzobispado de San Juan y la Universidad Nacional de San Juan, con el objetivo de revisar archivos históricos y reunir documentación que permita establecer si la mujer detrás de la tradicional historia de Vallecito existió realmente.

El punto de partida es que, hasta ahora, la figura de la Difunta Correa está sostenida principalmente por la tradición oral. Esa transmisión de generación en generación fue la que construyó una de las expresiones de religiosidad popular más fuertes del país. Sin embargo, todavía no hay documentación histórica concluyente que confirme su nacimiento, su recorrido o su muerte.

Y ahí aparece el interrogante. Dentro de la Iglesia católica, cualquier proceso de beatificación o canonización requiere como base que la persona haya existido históricamente y que haya pruebas documentales sobre su vida. En otras palabras: sin una constatación concreta de su existencia, no hay posibilidad formal de avanzar.

Por eso, aunque hoy el objetivo de la investigación está lejos de ese escenario y apunta exclusivamente a reunir evidencia histórica, una eventual confirmación de que Deolinda Correa fue una persona real podría darle otro marco a la conversación en el futuro.

Consultado por Tiempo de San Juan sobre si una eventual confirmación histórica de la existencia de Deolinda Correa podría convertirse en un primer paso hacia una beatificación o santificación, el sacerdote José Juan García eligió la cautela. “No lo sé. Es muy pronto para hablar de ello”, respondió. Y agregó que, en todo caso, encontrar documentación sería “un gran paso” para darle mayor rigor histórico y científico a una devoción popular que calificó como “muy sincera” y profundamente arraigada en San Juan.

De todos modos, incluso si aparecieran registros o documentos, eso no implicaría automáticamente ningún reconocimiento eclesiástico. Un proceso de beatificación exige además otros pasos internos dentro de la Iglesia, análisis específicos y una evaluación mucho más extensa.

Mientras tanto, el fenómeno alrededor de la Difunta Correa sigue intacto. Cada año miles de personas llegan hasta Vallecito con promesas, agradecimientos y pedidos. La capilla, las botellas de agua, las casas a escala y las ofrendas siguen convirtiendo al santuario en uno de los puntos de fe popular más convocantes del país.

Temas
Seguí leyendo

Con una bandera de Argentinos Juniors, Francisco Álvarez visitó la Difunta Correa

Nuevas reglas para los cadetes de la policía: deberán informar si se drogan y "áreas prohibidas" para tatuajes

"Me dijeron toda la vida que estaba mal vista": la bancaria sanjuanina que creó un streaming donde nadie tiene que encajar

Con servicios, ferias y actividades culturales, Rawson pone en marcha un nuevo programa barrial

Los puntos oscuros detrás de la decisión de demoler la Capilla de Villa Mercedes en Jáchal

Quita de subsidios a los pasajes gratuitos para personas con discapacidad: las acciones que evalúa la Defensoría del Pueblo de San Juan

El Parque Solar Ullum Alfa tendrá capacidad para abastecer a 50.000 viviendas y avanza con un 43% de obra

El deporte volvió a empujar al turismo en San Juan: más de $8 mil millones en tres días

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
nuevas reglas para los cadetes de la policia: deberan informar si se drogan y areas prohibidas para tatuajes
Cambios

Nuevas reglas para los cadetes de la policía: deberán informar si se drogan y "áreas prohibidas" para tatuajes

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron al motociclista que chocó de atrás a otra moto, golpeó contra un árbol y murió
Detalles

Identificaron al motociclista que chocó de atrás a otra moto, golpeó contra un árbol y murió

Un violento choque entre dos motos en Chimbas terminó con un hombre muerto
Tragedia

Un violento choque entre dos motos en Chimbas terminó con un hombre muerto

Una histórica marca deja de fabricar autos en la Argentina, e importará desde Brasil y Europa
Trabajo

Una histórica marca deja de fabricar autos en la Argentina, e importará desde Brasil y Europa

Gentileza Albardón Noticia.
Siniestro vial

Impactante choque entre dos camionetas en Albardón: una terminó volcada

Quién era el hombre que murió en el choque de motos en Chimbas
Dolor

Quién era el hombre que murió en el choque de motos en Chimbas

Te Puede Interesar

La gran pregunta alrededor de la Difunta Correa: ¿podría beatificarla la Iglesia?
Fe

La gran pregunta alrededor de la Difunta Correa: ¿podría beatificarla la Iglesia?

Por Bautista Lencinas
Este es Daniel Gustavo Algarilla, el acusado.
Estudiantes engañados

Comenzó el juicio por estafa al empleado de la morgue del Marcial Quiroga por dictar una carrera trucha

Desde el árido de Lomas de las Tapias hasta el mar de La Higuera en Chile, un proyecto de San Juan que se volvió binacional
Programa educativo

"Desde el árido de Lomas de las Tapias hasta el mar de La Higuera en Chile", un proyecto de San Juan que se volvió binacional

Nuevas reglas para los cadetes de la policía: deberán informar si se drogan y áreas prohibidas para tatuajes
Cambios

Nuevas reglas para los cadetes de la policía: deberán informar si se drogan y "áreas prohibidas" para tatuajes

Imagen ilustrativa. 
Escenario

Industria en San Juan: un panorama complejo y el temor por los puestos de trabajo