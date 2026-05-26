Quita de subsidios a los pasajes gratuitos para personas con discapacidad: las acciones que evalúa la Defensoría del Pueblo de San Juan

La eliminación del régimen de compensaciones económicas para las empresas de transporte de larga distancia encendió alertas en distintos sectores vinculados a la discapacidad y la salud . La medida fue oficializada a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte de la Nación y establece el fin del sistema mediante el cual el Estado subsidiaba parcialmente a las empresas por los boletos gratuitos otorgados en el marco de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674. Desde ahora, las compañías deberán afrontar el costo total de esos pasajes sin asistencia económica estatal.

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En ese contexto, desde la Defensoría del Pueblo de San Juan aseguraron que siguen de cerca la situación y que ya se encuentran trabajando junto a organismos de todo el país para analizar el impacto de la nueva normativa. La defensora del pueblo de San Juan, Florencia Peñaloza, explicó a Tiempo de San Juan que, si bien hasta el momento no hubo denuncias formales en la provincia, existe preocupación por las posibles complicaciones que podrían enfrentar los usuarios.

“Por el momento todavía no hemos recibido presentaciones formales en la Defensoría sobre este tema, pero sí lo estamos evaluando desde ADPRA junto a las distintas defensorías del país”, señaló.

Además, indicó que se avanza en un pedido de informes dirigido a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte para conocer cómo será la implementación del nuevo esquema y qué controles se aplicarán sobre las empresas de transporte.

“También se está trabajando en un pedido de informe dirigido a la CNRT para que informe cuál será el procedimiento a seguir a partir de esta nueva regulación y, además, para que se refuercen los controles sobre las empresas transportistas a fin de garantizar el cumplimiento del derecho al pasaje gratuito para personas con discapacidad”, detalló Peñaloza.

La funcionaria también aclaró que, hasta ahora, no habían registrado inconvenientes puntuales relacionados con el funcionamiento del sistema de pasajes gratuitos. Sin embargo, remarcó que la temática vinculada a discapacidad fue una de las más recurrentes en las consultas recibidas por la Defensoría durante el último año, especialmente en relación con prestaciones, cobertura y acceso a derechos.

Desde la Defensoría remarcaron que el principal interrogante pasa hoy por el acceso efectivo al beneficio. Si bien el Gobierno nacional ratificó que las personas alcanzadas por las leyes vigentes seguirán viajando gratis, temen que la eliminación del subsidio pueda derivar en trabas para conseguir lugares disponibles, sobre todo en fechas de alta demanda.

“La preocupación principal hoy pasa por cómo impactará esta medida en el acceso efectivo al derecho, ya que si bien formalmente el beneficio continúa vigente, existe incertidumbre respecto de la implementación práctica y posibles dificultades para los usuarios”, agregó la funcionaria.

El Gobierno nacional justificó la decisión señalando que el sistema de transporte de larga distancia atraviesa un proceso de desregulación iniciado con el Decreto 883/2024 y que las condiciones económicas bajo las cuales se creó el régimen de compensaciones “han sido superadas”. Entre los argumentos oficiales se menciona una mayor flexibilización del mercado, permitiendo a las empresas definir tarifas, recorridos y modalidades de servicio con menos intervención estatal.

A pesar de ello, la normativa aclara expresamente que las compañías continúan obligadas a garantizar los pasajes gratuitos para las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), pacientes trasplantados, personas en lista de espera del INCUCAI y niños, niñas y adolescentes con tratamientos oncológicos. Sin embargo, a partir de ahora, las compañías deberán hacerse cargo del costo total de los boletos sin recibir apoyo estatal.