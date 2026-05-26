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Dónde se originó el gran incendio en Rivadavia: en video, cómo sofocaron las llamas

El fuego se inició en un descampado del Callejón Costa Canal este martes al mediodía, donde quemaron cubiertas de manera intencional. Bomberos controlaron las llamas tras un intenso operativo y no se registraron heridos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El impactante incendio que generó alarma en Rivadavia durante la tarde de este martes tuvo su origen en un punto preciso. Un descampado ubicado en el Callejón Costa Canal, a mitad de camino entre calles Velázquez y Rastreador Calívar, cerca del límite con Chimbas.

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Según indicaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan, el foco ígneo comenzó alrededor de las 13 horas y habría sido provocado de manera intencional. En el lugar, un amplio baldío rodeado de algunos barrios, desconocidos prendieron fuego a varias cubiertas dentro de un pozo situado a la orilla del callejón, lo que generó rápidamente una densa columna de humo negro visible desde distintos puntos del Gran San Juan.

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El equipo periodístico de este medio estuvo presente en la zona cuando personal de Bomberos trabajaba para sofocar los últimos focos activos. Para ese momento, las llamas ya habían sido controladas en gran parte, aunque persistían pequeñas combustiones producto del material altamente inflamable.

En los primeros minutos, la situación generó tensión entre los vecinos, debido a la magnitud del fuego y el temor a que se propagara hacia viviendas cercanas. La acumulación de neumáticos fue clave para que el incendio tomara fuerza rápidamente y dificultara las tareas de contención inicial.

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En el operativo intervinieron dotaciones de Bomberos y efectivos de la Comisaría 23°, quienes desplegaron un trabajo intenso para evitar mayores consecuencias. Afortunadamente, no se registraron personas heridas y el foco quedó prácticamente extinguido.

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