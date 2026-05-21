Temen que el incendio en un museo de Luján haya reducido a cenizas parte de la historia sanjuanina

El incendio ocurrido en el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, en Luján, que guarda documentos de la historia sanjuanina. Foto: El Civismo

El incendio ocurrido hace una semana en el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, en Luján, Buenos Aires, volvió a poner en discusión el estado de conservación del patrimonio histórico sanjuanino fuera de la provincia. El fuego afectó parte de la Biblioteca “Enrique Peña” y del Archivo “Estanislao Zeballos”, donde también se encuentra documentación vinculada a la histórica Colección Gnecco, considerada una de las compilaciones documentales más importantes de San Juan. La situación generó preocupación y un fuerte reclamo público de Silvia Manzini, directora del Museo Enzo Manzini, quien denunció la pérdida de memoria histórica y pidió medidas urgentes para proteger el material restante.

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A través de un extenso mensaje difundido en redes sociales, Manzini expresó su indignación por el siniestro y apuntó a la falta de políticas sostenidas de preservación patrimonial. “Otra vez, San Juan pierde parte de su historia y de su identidad”, escribió, al tiempo que lamentó que “más de 80 años de memoria sanjuanina se fueron a Buenos Aires”, aseguró.

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El incendio se declaró el pasado jueves por la tarde, en una de las recovas del Complejo Museográfico Enrique Udaondo, ubicado sobre avenida Nuestra Señora de Luján, a pocos metros de la Basílica. El foco ígneo se originó en el sector de la Biblioteca “Enrique Peña”, situada en el primer piso del Museo del Transporte.

Si bien no hubo personas heridas, trabajadores del museo informaron que las llamas habrían destruido cerca de un cuarto del acervo bibliográfico. La biblioteca, creada en 1935 e inaugurada oficialmente en 1979, contaba con aproximadamente 26.000 ejemplares y unas 55.000 publicaciones hemerográficas, en su mayoría vinculadas a la historia argentina.

Además, el agua utilizada para extinguir el incendio dañó documentos del Archivo “Estanislao Zeballos”, que resguarda Actas Capitulares del Cabildo de la Villa de Luján, cartas históricas y copias de archivos fundamentales como el Mitre y el de Indias. Según trascendió, el archivo no contaba con un sistema ignífugo.

Responsables del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Luján señalaron al diario La Nación que el operativo para controlar el fuego demandó entre dos y tres horas debido “al humo y al difícil acceso”. También confirmaron “importantes daños en estanterías de libros” y material documental afectado por el agua.

La preocupación en San Juan creció porque dentro del complejo se encuentra parte de la Colección Gnecco, una recopilación documental e histórica fundamental para reconstruir el pasado provincial. Sobre ese punto, Manzini recordó que en 1943 el coleccionista Agustín Gnecco ofreció el patrimonio a la provincia, pero el Estado sanjuanino “no pudo o no quiso mantenerla”.

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“La cultura y los museos son siempre el último orejón del tarro”, cuestionó la directora del Museo Enzo Manzini. “Documentos, libros, cartas y registros que cuentan quiénes somos y de dónde venimos hoy están dañados, y todavía no sabemos el alcance total de la pérdida”, agregó.

En su publicación, también reclamó acciones concretas para evitar nuevas pérdidas patrimoniales. Entre ellas, propuso solicitar informes oficiales al Museo de Luján y a la Comisión Nacional de Monumentos sobre el estado actual de la Colección Gnecco, avanzar con la digitalización total del archivo y garantizar el acceso libre para investigadores y ciudadanos sanjuaninos.

Asimismo, pidió reabrir el debate sobre la restitución o recuperación del patrimonio histórico provincial y convocó a docentes, historiadores, estudiantes y vecinos a involucrarse en el reclamo. “La memoria no se incinera en silencio”, sostuvo.

El planteo de Manzini se da además en un contexto sensible para el patrimonio cultural sanjuanino. En mayo de 2024, y tras permanecer cerrado durante cuatro años por los daños ocasionados por el terremoto de 2021, el Museo Gnecco reabrió sus puertas en su depósito ubicado sobre calle Mitre 869 Este. Sin embargo, el emblemático espacio, que resguarda más de 160 mil piezas, todavía no pudo retomar plenamente las exposiciones abiertas al público.

De ese modo, el incendio en Luján volvió a encender las alarmas sobre la fragilidad de los archivos históricos y la necesidad de implementar políticas permanentes de preservación.