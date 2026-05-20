Asalto y violación en Concepción: la presunta víctima habló y su testimonio dejó en jaque a los sospechosos

El brutal asalto y ataque sexual ocurrido recientemente en una vivienda de Concepción, en Capital, sumó este martes una pieza clave que promete desmoronar la estrategia de la defensa. En una jornada judicial crucial, la menor de 13 años que fue víctima del hecho declaró bajo el sistema de entrevista videograbada en Cámara Gesell y sus palabras resultaron demoledoras para los imputados, según fuentes judiciales.

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Allegados al legajo dijeron que la adolescente se mostró clara, firme y coherente a la hora de relatar la pesadilla que le tocó vivir cuando un grupo de delincuentes irrumpió en su hogar. La víctima no solo detalló la secuencia del robo, sino que avanzó sobre el abuso sexual que sufrió por parte de uno de los asaltantes, logrando señalar quién habría sido el autor de la agresión sexual .

Esta prueba es considerada una "columna vertebral" para el proceso. Para la UFI Delitos Contra la Propiedad interviniente, el testimonio podría consolidar la acusación que todavía no fue presentada. Por el lado de las defensas, el resultado de la pericia los obliga a recalibrar a contrarreloj su teoría del caso de cara a los próximos pasos procesales.

Cabe recordar que la causa avanzó a paso firme tras una serie de allanamientos que permitieron detener a los presuntos integrantes de la banda. Entre ellos se encuentra el último de los capturados en los últimos días tras permanecer prófugo: un joven de apellido Narváez, señalado como una pieza clave en el violento atraco.

Con el resultado de la Cámara Gesell sobre la mesa, la expectativa está puesta en lo que sucederá en los Tribunales locales en el corto plazo. Este jueves, en horas de la mañana, se llevará a cabo la audiencia formal ante el juez de Garantías, Pablo Leonardo León.

En el banquillo de los acusados estarán los tres principales sospechosos que tiene la causa hasta el momento: Agustín Emanuel Vila, Juan Valentín Tello Giménez y el recientemente detenido, Thiago Yair Narváez.

Allí, la fiscalía formalizará la investigación penal preparatoria, detallará los hechos, la calificación legal que le endilga a cada uno y, con toda probabilidad, solicitará la prisión preventiva para los tres imputados, fundamentada en el riesgo de fuga y el peligro de entorpecimiento de una causa que ha conmocionado a la provincia.