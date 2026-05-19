Un nuevo video que comenzó a circular este martes volvió a poner el foco en la convivencia vial en San Juan . Esta vez, la escena se registró en Avenida Libertador, a la altura de calle Galíndez, en la zona de Marquesado, en Rivadavia, donde un grupo de ciclistas fue filmado mientras ocupaba todos los carriles de un mismo sentido.

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Según se observa en las imágenes, los pedalistas avanzaban en pelotón, abarcando gran parte de la calzada, lo que generó la reacción de un automovilista que circulaba detrás. Mientras registraba la situación con su celular, el conductor lanzó una advertencia que quedó captada en el video: “los vamos a go...”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2056839821675340015&partner=&hide_thread=false Filmaron a un grupo de ciclistas ocupando varios carriles en Marquesado: "Los vamos a..." pic.twitter.com/M0jUmDQUVm — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 19, 2026

El episodio se da en un contexto reciente de tensión entre ciclistas y automovilistas en esa misma arteria. Sin ir más lejos, este lunes se conoció otro hecho ocurrido también sobre Avenida Libertador, en el que el reconocido ciclista sanjuanino Leonardo Cobarrubia se vio involucrado en un fuerte cruce con un conductor, que terminó con una agresión física y la intervención policial.

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Ambas situaciones, viralizadas en redes sociales y cadenas de WhatsApp, reavivaron el debate sobre el uso del espacio público, las normas de tránsito y la necesidad de reforzar la convivencia y el respeto entre quienes comparten la vía, tanto deportistas como conductores.