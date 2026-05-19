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Relevamiento

Con algunas bajas de precios, actualizaron los valores de los combustibles en San Juan

Los nuevos montos se conocieron en las últimas horas y muestran leves variaciones según la petrolera. Mientras YPF aplicó pequeñas bajas en el diésel, Shell y Axion registraron subas respecto a semanas anteriores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Las estaciones de servicio de San Juan volvieron a modificar sus pizarras en las últimas horas, con cambios en los precios de naftas y gasoil. A diferencia de semanas anteriores, el nuevo ajuste muestra algunas bajas puntuales, especialmente en el caso del diésel de YPF, mientras que en otras marcas se registraron incrementos. Los valores actuales permiten comparar la evolución reciente en los surtidores de la provincia.

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En YPF, la nafta Súper se mantiene en $2.138 y la Infinia en $2.328, sin variaciones respecto a la semana pasada. En tanto, el gasoil mostró leves descensos: la Infinia Diesel pasó de $2.418 a $2.413, mientras que el Diesel 500 bajó de $2.241 a $2.236.

Por el lado de Shell, los precios actuales son más altos que los registrados hace dos semanas. La nafta Súper subió a $2.199 (antes $2.171) y la V-Power a $2.499 (desde $2.462). En el segmento diésel, el Evolux pasó de $2.283 a $2.319 y el V-Power Diesel de $2.453 a $2.589. El GNC, en tanto, se mantiene en $848.

En Axion Energy también se observaron incrementos respecto a los valores de hace dos semanas. La nafta Súper subió de $2.147 a $2.169 y la Quantium de $2.419 a $2.429. En el caso del diésel, el Axion Diesel X10 se mantiene en $2.279, mientras que el Quantium Diesel X10 aumentó de $2.499 a $2.519. El GNC continúa en $849.

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