Con algunas bajas de precios, actualizaron los valores de los combustibles en San Juan

Las estaciones de servicio de San Juan volvieron a modificar sus pizarras en las últimas horas, con cambios en los precios de naftas y gasoil. A diferencia de semanas anteriores, el nuevo ajuste muestra algunas bajas puntuales, especialmente en el caso del diésel de YPF , mientras que en otras marcas se registraron incrementos. Los valores actuales permiten comparar la evolución reciente en los surtidores de la provincia.

En YPF, la nafta Súper se mantiene en $2.138 y la Infinia en $2.328, sin variaciones respecto a la semana pasada. En tanto, el gasoil mostró leves descensos: la Infinia Diesel pasó de $2.418 a $2.413, mientras que el Diesel 500 bajó de $2.241 a $2.236.

Por el lado de Shell, los precios actuales son más altos que los registrados hace dos semanas. La nafta Súper subió a $2.199 (antes $2.171) y la V-Power a $2.499 (desde $2.462). En el segmento diésel, el Evolux pasó de $2.283 a $2.319 y el V-Power Diesel de $2.453 a $2.589. El GNC, en tanto, se mantiene en $848.

En Axion Energy también se observaron incrementos respecto a los valores de hace dos semanas. La nafta Súper subió de $2.147 a $2.169 y la Quantium de $2.419 a $2.429. En el caso del diésel, el Axion Diesel X10 se mantiene en $2.279, mientras que el Quantium Diesel X10 aumentó de $2.499 a $2.519. El GNC continúa en $849.