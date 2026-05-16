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El impacto del Mundial en los televisores de los sanjuaninos: ventas, precios y tendencias

Como sucede cada cuatro años, muchas familias eligen cambiar sus teles para ver de la mejor manera a la Selección. Qué sucede esta vez.

Por Daiana Kaziura
A menos de un mes del Mundial 2026, todos los detalles sobre las ventas de televisores en San Juan.

A menos de un mes del Mundial 2026, todos los detalles sobre las ventas de televisores en San Juan.

A menos de un mes para el comienzo del Mundial 2026, el movimiento se siente en las casas de electrodomésticos de San Juan. Como ocurre en cada cita mundialista, muchas familias aprovechan la previa para renovar el televisor y seguir los partidos de la Selección con mejor imagen, más tamaño y nuevas tecnologías. Esta vez, además de la expectativa futbolera, el fenómeno está atravesado por promociones, cuotas sin interés y una oferta mucho más amplia que en Qatar 2022.

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En recorridas realizadas por Tiempo de San Juan, distintos comercios coincidieron en que los televisores se transformaron en uno de los productos estrella del Hot Sale, que continuará hasta mañana domingo. Las ventas crecieron en los últimos días y el interés se concentra especialmente en los modelos de gran tamaño, una tendencia que viene consolidándose desde hace algunos años.

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Actualmente, los televisores más vendidos son los de 55 pulgadas en adelante. Según explicaron vendedores del sector, durante el Mundial anterior, el tamaño más buscado era el de 43 pulgadas, pero el comportamiento del consumidor cambió. “Generalmente, cuando una persona cambia el televisor, busca uno más grande que el anterior. Por eso, ahora son de estas medidas”, señalaron desde una de las cadenas consultadas.

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La diferencia se nota también en las vidrieras. Hoy abundan modelos de gran tamaño, pantallas con resolución 4K y opciones de financiamiento que apuntan a tentar a quienes quieren dar el salto antes del inicio de la Copa del Mundo.

Entre los modelos más elegidos, los precios rondan los $600.000, dependiendo de la marca, el tamaño y las prestaciones. Sin embargo, también aparecen verdaderas “joyitas” para quienes buscan una experiencia casi cinematográfica en casa.

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Uno de los equipos que más llama la atención es el televisor TCL de 98 pulgadas, cuyo valor ronda los $4.499.000. En el segmento premium también aparece un Samsung del mismo tamaño, que supera los $6.800.000. Aunque son productos de altísima gama y lejos del alcance de la mayoría, en los comercios aseguran que muchas personas se acercan al menos para conocerlos y compararlos.

De menor a mayor, algunos precios de televisores de referencia

  • Televisor RCA 32 pulgadas $229.999
  • Televisor RCA de 55 pulgadas $549.999
  • Televisor Hisense de 50 pulgadas $649.999
  • Televisor RCA de 65 pulgadas $849.999
  • Televisor Admiral de 65 pulgadas $999.999
  • Televisor Samsung de 85 pulgadas $2.999.999
  • Televisor Samsung de 75 pulgadas $3.699.999
Embed - Como va la venta de televisores para ver el mundial

En cuanto a las formas de pago, el financiamiento volvió a convertirse en un factor clave para impulsar las ventas. A diferencia de lo que ocurría en 2022, los comerciantes aseguran que hoy hay menos dinero circulando en efectivo, por lo que la mayoría de las compras se concreta en cuotas.

“En el Mundial pasado había más plata en la calle, pero menos variedad y menos promociones. Ahora hay muchísimas opciones por la apertura de importaciones, aunque la gente depende mucho más de la financiación”, resumieron desde el sector.

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Las promociones bancarias son, justamente, uno de los motores del consumo en estas semanas previas al Mundial 2026. En la mayoría de los casos, los televisores se adquirieron en 18 cuotas sin interés, aunque algunos bancos llegaron a ofrecer hasta 24 pagos sin recargo. Banco Nación aparece entre las entidades con planes más extensos, mientras que otras promociones trabajan con 12 cuotas.

El contexto actual también modificó la forma de comprar. Si antes muchos clientes priorizaban el pago contado, hoy las cuotas se volvieron casi una condición indispensable para concretar la renovación del televisor.

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