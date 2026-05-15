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Mercados

La semana financiera terminó con bonos argentinos en caída, y el Riesgo País en ascenso

Tras una baja hasta los 496 puntos muy festejada por el gobierno, el Riesgo País retomó la racha ascendente y roza los 540 puntos.

Por Agencia NA
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Las acciones y los bonos de Argentina operaron en baja en el último día de la semana al igual que sus pares externos, afectados por los temores a un alza en la inflación global debido al conflicto en Oriente Medio. En tanto, el Riesgo País, que días atrás cayó debajo de los 500 puntos básicos luego de la mejora crediticia de la calificadora Fitch, este viernes se ubicó en los 538 puntos.

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Las acciones en la Bolsa de Buenos Aires, mediante su índice líder S&P Merval, perdieron un 1,4%, en los 2.707.868 puntos, en una tendencia encabezada por la merma en los títulos financieros.

En lo que refiere a los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York destacaron los descensos de Banco Supervielle (-4,9%), Telecom (-4,8%) y Bioceres (-4,5%). Del lado opuesto estuvieron Globant, cuya acción trepó 14,2% luego de la presentación de un balance trimestral, y Satellogic (+13,9%).

Aunque el precio del petróleo volvió a avanzar un 4%, con el barril de Brent del Mar del Norte en los US$ 109,60 para entrega en julio, el ADR de YPF cedió 1,2%, a US$ 43,66, aunque Vista Energy subió 0,6 por ciento.

A su vez, los bonos argentinos en dólares -Bonares y Globales- retrocedieron un 1% en promedio.

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