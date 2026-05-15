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Histórico: YPF presenta el mayor proyecto del RIGI con una inversión de USD 25.000 millones

El director de la petrolera, Horacio Marín, destacó que la iniciativa se consolida como el mayor programa de exportación de crudo en la historia del país y el proyecto de mayor envergadura presentado hasta ahora bajo el marco del RIGI.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La petrolera estatal YPF anunció su adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto "LLL Oil". Según informó el director de la compañía, Horacio Marín, a través de la red social X, este desembolso de 25.000 millones de dólares busca acelerar el desarrollo en Vaca Muerta.

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Marín destacó que se trata del programa de exportación de crudo más ambicioso del país y el más grande registrado hasta ahora bajo este régimen, asegurando que el impacto del proyecto va "mucho más allá de una inversión".

Sostuvo que se trata del “inicio de una nueva etapa”. “Todo lo que hicimos hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años. Lo vamos a lograr con pasión, con la milla extra y con ejecución de excelencia. Estamos construyendo una compañía y una industria de clase mundial”, sumó.

Minutos antes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había dicho que se anunciaría “una de las inversiones más importantes de la historia del país”.

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