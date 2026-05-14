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Tristeza

Encontraron a una mujer fallecida en el Barrio Manantiales

La información fue confirmada por fuentes policiales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
plaza

Un hecho conmocionó a los vecinos del Barrio Manantiales, en el departamento Capital. Es que la Policía encontró a una mujer fallecida en su departamento e indicaron que se trataría de una muerte natural.

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Fuentes policiales confirmaron que hallaron a una mujer fallecida en su vivienda, quien fue identificada como Silvia López. Detallaron, además, que su cuerpo no presentaba indicios de criminalidad.

Por otra parte, aseguraron que la mujer no aparecía hace un día por el lugar, lo cual llamó la atención de los vecinos. Por este motivo, decidieron llamar a la Policía, que se hizo presente en el sitio para averiguar lo que pasaba.

Cuando ingresaron al departamento de López, se encontraron con una postal dolorosa: la mujer estaba fallecida.

En el conjunto habitacional se hizo presente personal policial de la Comisaría 3°, División Criminalística y UFI Delitos Especiales.

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