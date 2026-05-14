jueves 14 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Judiciales

Nuevo revés judicial para el presidente de Villa Elisa, acusado de quedarse con $13.000.000 de la Unión Vecinal

Este insistió con querer acercarse a este edificio de Pocito con la intención de seguir con su trabajo diario, pero un juez de impugnación ratificó la resolución que había dado la jueza de primera instancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
escandalo en villa elisa: denuncio el robo de $13 millones y ahora lo acusan de mentir y quedarse con el dinero
Tribunales

Escándalo en Villa Elisa: denunció el robo de $13 millones y ahora lo acusan de mentir y quedarse con el dinero
lo allanaron en pocito y le secuestraron un revolver y mucha municion: ahora pasara mas de 1 ano en el penal
Investigación

Lo allanaron en Pocito y le secuestraron un revólver y mucha munición: ahora pasará más de 1 año en el penal

La controversia tiene su origen en una denuncia realizada por el propio Manzano en septiembre del año pasado, cuando informó el presunto robo de 13 millones de pesos pertenecientes a la entidad, destinados a obras de agua potable y cloacas. Sin embargo, el giro del caso fue drástico: las pericias determinaron que los accesos a la caja de seguridad no fueron violentados y que Manzano era el único poseedor de las llaves. Ante estas pruebas, la fiscalía dio un vuelco a la hipótesis inicial, acusando al dirigente de "auto-robo", falsa denuncia y presunto hurto.

WhatsApp Image 2026-05-14 at 12.21.35 (2)

Durante la audiencia celebrada este jueves, los abogados defensores de Manzano, los doctores Manuel Gímenes Puchol y Gustavo Martín Clavel, solicitaron formalmente que su cliente fuera autorizado a ingresar nuevamente al edificio de la Unión Vecinal para "cumplir sus funciones habituales" y retomar su labor diaria. Los letrados argumentaron que la medida cautelar afectaba el ejercicio del cargo para el cual fue electo.

WhatsApp Image 2026-05-14 at 12.21.35

No obstante, esta pretensión encontró una férrea oposición por parte de la querella, representada por Mario Morán, y del Ministerio Público Fiscal de Impugnación, a cargo del fiscal Fabrizio Medici. Los acusadores sostuvieron que la restricción impuesta originalmente por la jueza de Garantías, Carolina Parra, resulta indispensable para evitar que el imputado pueda entorpecer la recolección de pruebas o influir en testigos vinculados a la administración de la entidad.

WhatsApp Image 2026-05-14 at 12.21.35 (1)

Tras escuchar los argumentos de las partes, el juez Daniel Guillén resolvió ratificar en todos sus términos la resolución de la jueza Parra. De esta manera, Manzano continuará alejado de la sede vecinal mientras avance el proceso penal que lo tiene como principal sospechoso del millonario faltante.

Temas
Seguí leyendo

El conmovedor gesto de Cecilia Román con el empresario que le salvó la vida tras la descarga eléctrica en Pocito

Arranca la Feria del Libro Pocito 2026: cultura, memoria e identidad en dos jornadas con entrada gratuita

Un hombre al volante de una camioneta protagonizó una peligrosa secuencia de choques y fue detenido

Tras el reclamo de Aballay, qué dijo Naturgy sobre los cortes de luz: "Pocito resultó ser la más afectada"

Quién era la joven madre que murió en un choque en Pocito

Identificaron a la motociclista que murió en el siniestro vial de Pocito

Tragedia en Pocito: una motociclista murió tras un violento choque en la calle Vidart

Una pared perimetral del Aeroclub, víctima del paso del viento

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Estafa virtual

Un sanjuanino buscó hacer plata fácil en una plataforma de inversiones y perdió casi $11.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La UTA San Juan levantó el paro de colectivos anunciado para este jueves
Transporte

La UTA San Juan levantó el paro de colectivos anunciado para este jueves

En un lugar donde no había nada, Rubén Rubiño creó el Ecoparque Tacuará en Albardón
Educación y recreación

En un lugar donde no había nada, Rubén Rubiño creó el Ecoparque Tacuará en Albardón

Imagen ilustrativa
Estafa virtual

Un sanjuanino buscó hacer plata fácil en una plataforma de inversiones y perdió casi $11.000.000

San Martín perdió por penales ante Platense y se despidió de la Copa Argentina
Otro dolor de cabeza

San Martín perdió por penales ante Platense y se despidió de la Copa Argentina

Un alumno de 11 años llevó un arma a una escuela y la Policía logró secuestrarla
Preocupación

Un alumno de 11 años llevó un arma a una escuela y la Policía logró secuestrarla

Te Puede Interesar

Qué pasará con el caso del niño que llevó un arma a una escuela de Capital
Barrio Smata

Qué pasará con el caso del niño que llevó un arma a una escuela de Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan
El proyecto PSJ Cobre Mendocino recibió el aval para ingresar al RIGI y prevé inversiones por US$891 millones.
Inversiones mineras

RIGI para Minera San Jorge: el proyecto de cobre vecino a San Juan que reactivará la minería en Mendoza

Imagen ilustrativa creada con Inteligencia Artificial.
Insólito

Furia ciega en Chimbas: su hijo era atacado por un vecino y ella lo defendió a palazos

Cuánto subieron los precios de los combustibles en las estaciones de servicio de YPF en San Juan
Relevamiento

Cuánto subieron los precios de los combustibles en las estaciones de servicio de YPF en San Juan

La histórica cadena Farmacia Echegaray fue vendida a un grupo mendocino que prometió mantener el nombre, los trabajadores y expandir el negocio de obras sociales en San Juan.
Negocios en San Juan

El cambio de dueño de la farmacia Echegaray: las dos curiosidades y la promesa de más empleo