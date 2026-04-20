Escándalo en Villa Elisa: denunció el robo de $13 millones y ahora lo acusan de mentir y quedarse con el dinero

El caso que conmocionó a los vecinos de Pocito dio un giro de 180 grados. Lo que comenzó como una denuncia por un millonario robo en la Unión Vecinal Villa Elisa se convirtió, este lunes 20 de abril, en una causa penal contra quien debía velar por los fondos de la institución: su propio presidente, Abel Manzano.

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En una audiencia de formalización cargada de tensión, Manzano quedó imputado provisoriamente por los presuntos delitos de hurto en concurso real con falsa denuncia. La sospecha de la Fiscalía es grave: el hombre habría simulado el asalto para apoderarse de un botín de 13 millones de pesos, compuesto por moneda nacional y dólares.

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La teoría del caso presentada por el fiscal Leonardo Villalba sostiene que el autor material del desfalco no fue un extraño, sino el propio denunciante. El elemento de convicción más contundente surgió de la pericia técnica realizada a la caja fuerte del recinto. Según el informe pericial, la cerradura no fue forzada, lo que desmorona la versión original de Manzano sobre un ingreso violento de delincuentes y sugiere que el "robo" nunca ocurrió.

Durante la audiencia ante la jueza Carolina Parra, se vivió un momento inusual. El fiscal reveló que Manzano intentó alcanzar un acuerdo de reparación integral, lo que implicaba devolver el dinero. Sin embargo, la magistrada denegó la incorporación de este elemento al proceso dado el carácter de imputado del presidente.

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Por su parte, la defensa de Manzano intentó justificar este movimiento asegurando que el imputado se vio "casi obligado" por las otras partes involucradas para intentar solucionar el conflicto de esa manera, negando que fuera una admisión de culpa voluntaria.

Pese a la gravedad de la imputación, la jueza Parra dictaminó que Manzano continúe el proceso en libertad, aunque bajo estrictas medidas de coerción para garantizar que no entorpezca la investigación, deberá firmar en la Comisaría 7ma una vez por mes, no puede salir de la provincia sin autorización judicial y tiene prohibido acercarse o comunicarse con cualquier miembro de la comisión directiva de la Unión Vecinal Villa Elisa.