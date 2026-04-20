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Resolución de Fiscalía General

Castigo a un fiscal sanjuanino: sanción y traslado a Flagrancia por irregularidades en su desempeño

Se trata de Cristian Gerarduzzi, quien pertenecía a la UFI Delitos contra la Propiedad; tras el apercibimiento, fue reasignado a la UFI Flagrancia, donde cumple funciones hace casi un mes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fiscal Cristian Gerarduzzi

Fiscal Cristian Gerarduzzi

Lo que inicialmente se presentó como un movimiento estratégico para "reforzar y fortalecer" una unidad judicial, terminó revelándose como una sanción disciplinaria de peso dentro del Ministerio Público Fiscal. Según confirmaron fuentes judiciales a Tiempo de San Juan, el traslado del fiscal Cristian Alberto Gerarduzzi de la UFI Delitos contra la Propiedad a la UFI Flagrancia fue motivado por graves incumplimientos e inconsistencias en su desempeño funcional.

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La noticia se conoció tras publicaciones periodísticas, que apuntaban a salida del fiscal como medida del Ministerio Público Fiscal para reforzar flagrancia.

La medida fue oficializada a través de una resolución firmada por el mismo Fiscal General de la Corte, Guillermo Baigorri. El documento se basa en un informe donde se detalla una serie de irregularidades que afectaban la operatividad de dicha unidad, como abandono y paralización de causas, retardos en allanamientos, secuestro y detención; y faltas a las audiencias de causas que él llevaba a cargo.

Entre los números que se dieron a conocer, el fiscal habría pasado más de 650 legajos a estado de archivo sin una justificación.

Según dijeron desde la Justicia, la resolución destaca que el fiscal ya había sido advertido en febrero de este año para que se abstuviera de realizar conductas contrarias a sus deberes éticos y reglamentarios. Ante la persistencia de las faltas, la Fiscalía General decidió aplicar la sanción de apercibimiento.

Como consecuencia directa, se ordenó su traslado inmediato a la UFI Flagrancia. Sin embargo, este cambio de funciones no implica un borrón y cuenta nueva. Desde Tribunales manifestaron que la Fiscalía General ha instado a los coordinadores de Flagrancia a realizar controles debidos y un seguimiento mensual del desempeño de Gerarduzzi, informando cualquier estadística o situación irregular.

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