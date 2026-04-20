La venta de 200 lotes en San Martín: cuánto cuestan, dónde están ubicados y cuáles son los requisitos

Los terrenos están ubicados en la esquina de Sarmiento y Belgrano.

El anuncio generó un fuerte impacto en la provincia durante la semana pasada. En el marco de la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, la intendenta de San Martín, Analía Becerra, anunció el comienzo de la venta de más de 200 lotes . El proyecto, desarrollado durante casi dos años, busca dar respuesta a la demanda habitacional ante la falta de programas de vivienda. En este contexto, la propia jefa comunal dio más detalles sobre el plan: cuánto cuestan los terrenos, los requisitos y quiénes pueden acceder.

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Importante En San Juan, un municipio lanzó un plan para vender 200 lotes: cómo es el financiamiento

Los terrenos están ubicados en la esquina Suroeste de calles Sarmiento y Belgrano, a pocos metros de la villa cabecera. La gestión ya comenzó con tareas de nivelación, apertura de calles y demarcación de parcelas, en un desarrollo que llevará varios años hasta consolidarse como barrio. Actualmente, el loteo se encuentra en etapa de ejecución, con una primera fase de alrededor de 100 terrenos. Incluso, ya se firmaron los primeros boletos de compraventa.

Según explicó la jefa comunal a Tiempo de San Juan, el proyecto surgió ante la caída de programas habitacionales nacionales y las limitaciones a nivel provincial. “Sabemos que ya no va a haber viviendas como antes, ni programas nacionales, y desde el IPV hay muy pocos barrios en ejecución. Por eso pensamos en esta alternativa”, indicó.

Dónde están y cómo serán los terrenos

El predio cuenta hoy con acceso por calle Sarmiento, aunque a futuro también tendrá ingreso por Belgrano, lo que permitirá una mejor conectividad. Con el tiempo, se proyecta que el lugar se convierta en un nuevo núcleo urbano del departamento.

Los lotes son de dimensiones variables, en general entre 420 y 450 metros cuadrados, aunque los de esquina suelen ser más amplios. Cada parcela se entrega con terraplén de 80 m² y con obras de urbanización que incluyen agua, electricidad, alumbrado y calles internas.

Desde el municipio destacaron que también pondrán a disposición prototipos de viviendas económicas y cómputos de materiales, con el objetivo de acompañar a las familias en el proceso de construcción. Desde el municipio destacaron que también pondrán a disposición prototipos de viviendas económicas y cómputos de materiales, con el objetivo de acompañar a las familias en el proceso de construcción.

“Esto va a crecer paulatinamente. Quizás este año no se vean grandes avances, pero el próximo ya se empezará a notar la construcción de viviendas”, anticipó Becerra.

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Cuánto cuestan y cómo es el financiamiento

El valor de los terrenos se fija por metro cuadrado en unidades tributarias municipales (UTM), que se actualizan periódicamente. Actualmente, el precio ronda los 28.000 pesos por metro cuadrado.

En base a ese cálculo, un lote tipo de 450 m² tiene un costo estimado cercano a los 9 millones de pesos.

El esquema de pago contempla:

Un anticipo del 10% al momento de firmar el boleto de compraventa.

El saldo financiado en hasta 72 cuotas (6 años).

Por ejemplo, para un lote de ese valor, el anticipo sería de unos 900.000 pesos y las cuotas rondarían los 112.500 pesos, sujetas a actualización por el sistema de UTM.

Además, quienes opten por pagar al contado podrán avanzar directamente con la escritura, una vez cumplidos los pasos administrativos. Además, quienes opten por pagar al contado podrán avanzar directamente con la escritura, una vez cumplidos los pasos administrativos.

Requisitos y quiénes pueden acceder

En una primera etapa, el programa está dirigido exclusivamente a residentes del departamento San Martín. Es decir, personas con domicilio en la zona o con una residencia mínima comprobable de tres años.

Para postularse, los interesados deben iniciar el trámite en el municipio, donde reciben asesoramiento para armar la carpeta con la documentación requerida. Entre los principales requisitos se encuentran:

Presentar DNI y documentación del grupo familiar.

Acreditar ingresos formales (al menos dos salarios mínimos por grupo familiar).

No poseer otros inmuebles ni haber sido beneficiario de planes de vivienda.

Cumplir con condiciones de residencia en el departamento.

El proceso incluye evaluaciones sociales, contables y legales antes de la adjudicación. Una vez aprobado, se firma el boleto de compraventa y se debe abonar el anticipo para avanzar.

Desde la comuna no descartan que, en el futuro, si queda disponibilidad, se habilite el acceso a personas de otros departamentos mediante una normativa complementaria. Desde la comuna no descartan que, en el futuro, si queda disponibilidad, se habilite el acceso a personas de otros departamentos mediante una normativa complementaria.

Una respuesta local a la falta de viviendas

El proyecto apunta a un universo amplio: según datos manejados por el municipio, existe un padrón de más de 1.000 familias con necesidad habitacional en San Martín.

En ese escenario, el loteo aparece como una alternativa concreta frente a la escasez de soluciones habitacionales tradicionales. “Es una opción para quienes no tienen vivienda y buscan empezar de a poco, con su terreno propio”, resumió Becerra.