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Cortarán una importante calle del microcentro de San Juan por obras de repavimentación

Los trabajos forman parte de un amplio plan de mejoras viales que avanza sobre calles estratégicas del corazón sanjuanino y que obligará a modificar la circulación habitual.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó que este lunes 8 de junio habrá restricciones al tránsito en calle Caseros, entre avenida Libertador General San Martín y Laprida, en el marco del plan de repavimentación que se ejecuta en el microcentro.

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La intervención forma parte de un ambicioso programa de mejora vial que contempla alrededor de 60 calles consideradas estratégicas para la circulación en la zona céntrica de la Capital.

Según indicaron desde el municipio, las obras alcanzan arterias principales y sectores históricos que presentan distintos niveles de deterioro. Entre las calles incluidas en el plan figuran Mitre, Rivadavia, Santa Fe, Laprida y España, en el entorno de la Plaza 25 de Mayo.

Con el objetivo de minimizar el impacto en la circulación, los trabajos se realizan mediante cierres parciales. Las cuadrillas avanzan por media calzada para evitar interrupciones totales del tránsito y permitir la circulación vehicular en los sectores intervenidos.

Desde la comuna solicitaron a conductores y peatones transitar con precaución, respetar la señalización colocada en la zona y atender las indicaciones de los monitores urbanos que colaboran con el ordenamiento vehicular.

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