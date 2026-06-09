Gripe: las guardias médicas de San Juan atienden el doble de pacientes y aún no llega el pico de la enfermedad

Las consultas por casos de gripe se dispararon en las últimas semanas en San Juan y las guardias médicas ya registran hasta el doble de pacientes que durante el resto del año. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud aclararon que el incremento responde al comportamiento habitual de la temporada invernal y que la provincia todavía no alcanzó el pico de circulación viral, que se espera para los próximos días.

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Actualmente, el virus respiratorio predominante es la influenza A subtipo H3N2, responsable de la mayoría de los cuadros gripales que se notifican en la provincia. Los grupos más afectados son los niños pequeños, los escolares y los adultos mayores.

"La influenza A tiene varios subtipos. Lo que está circulando actualmente en Argentina es H3N2", explicó en diálogo con radio Colón Yanina González, jefa de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud de San Juan. La especialista indicó que los síntomas más frecuentes incluyen fiebre alta, tos, congestión nasal y un marcado decaimiento general.

Según detalló, el comportamiento epidemiológico observado hasta el momento no presenta diferencias significativas respecto de años anteriores.

"Tenemos que tener en cuenta que es un virus de alta circulación. Estamos dentro de los mismos parámetros que el año pasado. Lo que nosotros hacemos todos los años es comparar temporadas, incluso con los últimos cinco años, y la curva se viene mostrando de la misma manera", señaló.

La funcionaria explicó que el aumento de casos comenzó hace aproximadamente tres semanas y forma parte de la evolución esperada para esta época del año. "La curva viene en aumento como lo venimos esperando. Hace tres semanas que esto comenzó a aumentar y uno espera que en las próximas semanas se amesete, que empecemos a tener la misma cantidad de casos que la semana anterior, y luego comience el descenso. Estamos transitando la etapa ascendente de la curva y estamos cerca de alcanzar el pico", sostuvo.

En contraste, el Covid-19 mantiene una circulación mínima en la provincia. "Hoy lo que circula a través de los boletines epidemiológicos es influenza H3N2. El Covid está en niveles muy bajos. Si tenemos 30 casos de influenza, quizás tenemos un caso de Covid", ejemplificó González.

Guardias con el doble de consultas

El incremento de las infecciones respiratorias se refleja en la demanda de atención sanitaria. Desde Salud Pública indicaron que, como ocurre cada invierno, las guardias y centros de salud reciben una cantidad considerablemente mayor de pacientes.

"Cuando llega esta época del año, por más que el sistema de salud se prepare, aumentan las infecciones respiratorias y el sistema se ve sobrepasado. Si una guardia tenía 180 consultas, puede pasar a tener 300. Si un servicio recibía 20 consultas, puede pasar a tener 40", explicó la especialista.

La funcionaria aclaró que esto no necesariamente implica una situación de emergencia sanitaria, sino que responde a la alta circulación de virus respiratorios y a la concentración de consultas leves y moderadas en los servicios de urgencia.

Además, recordó que las guardias funcionan bajo un sistema de triage que prioriza a los pacientes según la gravedad de su estado de salud. "Una persona puede llegar primero, pero si presenta un cuadro leve no va a ser atendida antes que un paciente con dificultad respiratoria. Esa clasificación es parte del funcionamiento habitual de las guardias", remarcó.

Cuándo hay que consultar de inmediato

Desde el Ministerio de Salud insistieron en que la mayoría de los cuadros gripales pueden transitarse con controles médicos y cuidados en el hogar, aunque existen síntomas que requieren atención inmediata. Entre los principales signos de alarma figuran la dificultad respiratoria, la fiebre que no responde a los antitérmicos indicados por un profesional, la somnolencia excesiva y los signos de deshidratación, especialmente en niños.

"Cuando una persona está tan decaída que deja de tomar líquidos y comienza un proceso de deshidratación, hay que consultar. Lo mismo si aparece una dificultad respiratoria. No hay que esperar", enfatizó González.

Frente al aumento de casos, las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de completar los esquemas del Calendario Nacional de Vacunación y recordaron que la vacuna antigripal continúa disponible para los grupos de riesgo.

La protección comienza a desarrollarse entre los 10 y 14 días posteriores a la aplicación, por lo que todavía es oportuno vacunarse antes de que se alcance el pico de circulación viral.

Además, recomendaron mantener hábitos de higiene que contribuyen a reducir los contagios, como el lavado frecuente de manos con agua y jabón, cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar y utilizar barbijo cuando se presentan síntomas respiratorios y se convive con bebés, adultos mayores o personas inmunocomprometidas.

Finalmente, desde Salud Pública recordaron que ante la aparición de síntomas es fundamental evitar la automedicación y consultar a un profesional de la salud.