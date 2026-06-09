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San Juan lanza un megaplan de viviendas con 30 barrios confirmados y sorteos para los adjudicatarios

El ministro Fernando Perea detalló cómo será el ambicioso proyecto que incluye la terminación de barrios avanzados, un nuevo sistema de control ciudadano por internet y obras viales en toda la provincia con fondos propios y externos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El IPV de San Juan busca este año entregar más casas que en 2025.

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El ministro de Infraestructura, Fernando Perea, dio precisiones sobre el futuro habitacional de la provincia y confirmó que "son 30 barrios que ya están confirmados" para ser terminados o iniciados próximamente por parte del IPV. Dentro de este listado, el funcionario destacó que el proyecto de "la Ramada" es el que se encuentra "más avanzado" y ya cuenta con la habilitación necesaria para concluirse.

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Sobre el método de adjudicación, Perea fue tajante al asegurar que el acceso a estas casas será "absolutamente todo por sorteo", una modalidad que también se aplicará al "plan que tiene IPB de operatoria individual". Para garantizar la transparencia y el orden de estos procesos, el gobierno utilizará el sistema integral SIBOP y lanzará una herramienta digital innovadora. Según explicó el ministro, "va a haber una página donde todos los ciudadanos van a poder ingresar" para "chequear en tiempo y forma el plan de avance y en qué se está invirtiendo" el dinero público.

Respecto a la financiación, el funcionario aclaró que por el momento el plan "lo va a financiar 100% la provincia" y que están terminando de definir los aspectos técnicos. En este sentido, señaló que se evalúa el uso de "dos sistemas constructivos", combinando el "sistema tradicional y el sistema liviano rápido" para agilizar las tareas. A pesar del interés de la comunidad, Perea advirtió que todavía "no se pueden inscribir" los interesados, ya que el equipo de vivienda está terminando de "ajustar todo" el esquema administrativo.

El ministro calificó esta iniciativa como un "megaplan" que se pondrá en marcha de forma masiva una vez que se complete la ingeniería financiera de los bonos provinciales. Perea subrayó que, gracias a que ya cuentan con la ley aprobada, la intención es que las obras "inicien todas al mismo tiempo" apenas ingresen los fondos. Este esquema de trabajo busca optimizar los tiempos administrativos y técnicos que se vienen desarrollando en las últimas semanas.

Finalmente, el plan de infraestructura no se limita solo a las viviendas. Perea anunció que "se viene un plan de pavimentación de rutas provinciales" que incluirá "arterias principales y claves de la ciudad que están en mal estado". Además, el gobierno sanjuanino se encuentra gestionando "financiamiento externo" con organismos internacionales como el BID y la CAF para encarar obras de gran magnitud, como la finalización de la "ruta 40" en el sector sur y la "autopista de la ruta 20".

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