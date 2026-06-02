En San Juan, viviendas para sortear y créditos para construir del IPV: todo lo que se sabe sobre el nuevo plan oficial

En la Cámara de Diputados de San Juan ya estudian el proyecto de ley que envió este lunes Marcelo Orrego , con la meta de que lo autoricen a obtener financiamiento internacional por hasta 600 millones de dólares destinado a infraestructura. En este contexto, el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea , brindó precisiones sobre cómo este flujo de fondos impactará en una de las áreas más sensibles y demandadas por la sociedad: el acceso a la casa propia. Según el funcionario, el plan está diseñado para anticiparse al crecimiento que traerá el auge minero y atender el déficit habitacional actual.

Argumentos La trastienda del plan de Orrego para que la obra pública en San Juan no pare: el ojo en otras provincias y confianza en las cuentas

Respecto a la construcción directa de viviendas, el Gobierno proyecta el inicio de 30 nuevos barrios en toda la provincia, los cuales se sumarán a las obras que ya están en ejecución y que tienen prevista su entrega durante este año. La estrategia del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) consistirá en comenzar con núcleos de 50 casas en terrenos que, en muchos casos, tienen capacidad para albergar entre 100 y 200 unidades, dejando preparada la infraestructura necesaria para futuras ampliaciones. Un punto fundamental para la transparencia del proceso es que todas las viviendas correspondientes a la gestión de Orrego se adjudicarán exclusivamente mediante sorteo, eliminando convenios previos con gremios que no estén ya en curso, según destacó Perea este martes, en diálogo con Canal 13 San Juan.

Además de los barrios, el plan oficial incluye una fuerte apuesta por la "operatoria individual", suspendida desde diciembre de 2023 por falta de fondos. Se trata de 1.000 créditos destinados a sanjuaninos que ya poseen un terreno y necesitan financiamiento para construir. El ministro detalló que se están ajustando los montos, pero se estima un financiamiento de 98 millones de pesos por vivienda para cubrir unidades de hasta 150 metros cuadrados. Estos créditos contarán con una financiación del 100% por parte de la provincia y el funcionario mencionó que se está evaluando un esquema de devolución que podría oscilar entre los 2 y 15 meses, aunque los requisitos finales se darán a conocer una vez que la Legislatura apruebe la ley.

Para garantizar la transparencia y el seguimiento de estos créditos, se implementará el Sistema Integral de Obra Pública (SIGOP). A través de esta plataforma digital, los interesados podrán realizar inscripciones, consultar certificaciones y acceder a toda la información necesaria para participar. "La gente va a poder chequear y sacar toda la información para poder participar", destacó Perea al explicar que este sistema busca dar mayor claridad al proceso administrativo y técnico de las obras.

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Un plan vial para agilizar el tránsito y conectar la minería

El desarrollo de infraestructura no se limita a las viviendas, ya que el plan contempla intervenciones estratégicas en las rutas sanjuaninas para mejorar la logística y la seguridad como en la rotonda del Acceso Sur, en la intersección de Ruta 40 y Circunvalación.

Asimismo, el Gobierno provincial pondrá el foco en las rutas que conectan con los proyectos mineros, como la Ruta 150 en el tramo de Jáchal con Iglesia, donde se realizará repavimentación y ensanche. También se gestionan fondos externos ante organismos como el BID y la CAF para intervenir en la Ruta 40 Sur y la Autopista de Ruta 20. El ministro Perea subrayó que este esfuerzo busca preparar a San Juan para el futuro, ya que "si no hay infraestructura, no podemos contar con ese futuro" vinculado a la gran minería.

Infraestructura hídrica y saneamiento

El tercer pilar del proyecto de financiamiento es el manejo del agua, un recurso vital para la provincia. El plan hídrico ya muestra avances con la puesta en funcionamiento del Canal Norte de Jáchal y un ambicioso programa para tratar 900 kilómetros de canales secundarios mediante un sistema de malla cementicia que mejora la eficiencia del riego. Estas obras son fundamentales para los sectores productivos y se complementarán con el mantenimiento de compuertas y válvulas en diques como Cuesta del Viento, que se encontraban fuera de servicio.

El ministro explicó que la intención es trabajar en todos estos frentes de manera simultánea apenas se consigan los fondos. A diferencia de gestiones anteriores que dependían exclusivamente de los envíos de Nación, en este caso los recursos serán administrados directamente por la provincia para obras proyectadas específicamente para el desarrollo local.

Impacto laboral y desarrollo regional

Más allá de los ladrillos y el pavimento, el objetivo central de este mega plan es la reactivación económica a través de la creación de empleo genuino. Se calcula que el conjunto de estas obras generará entre 4.000 y 5.000 puestos de trabajo, sumando empleos directos e indirectos. "Generar esa mano de obra para que la gente tenga su trabajo" es, según el ministro, el punto clave de toda la estrategia gubernamental.

El éxito de este proyecto depende ahora de la aprobación en la Cámara de Diputados, prevista para este jueves, lo que permitirá a San Juan salir al mercado internacional en busca de los 600 millones de dólares necesarios para transformar su matriz de infraestructura. Con este horizonte, la provincia busca no solo paliar la demanda habitacional urgente, sino también sentar las bases logísticas para el crecimiento económico de las próximas décadas.