El oficialismo tiene los votos para sacar su ambicioso plan de infraestructura en Diputados: quiénes sí, quiénes no y quiénes dudan

El Gobierno provincial presentó este lunes el proyecto de “Ley de Financiamiento para el Desarrollo y Crecimiento de la provincia de San Juan” que busca que la Cámara de Diputados autorice a la Provincia a tomar financiamiento por hasta 600 millones de dólares para ejecutar obras estratégicas vinculadas a infraestructura vial, hídrica, sanitaria, energética y habitacional. En este sentido, el objetivo del oficialismo es que el proyecto sea tratado este jueves sobre tablas y, por el momento, contaría con los votos necesarios para su aprobación, con el apoyo de sectores clave como el bloquismo y algunos votos justicialistas . Pero hay otros sectores que prefieren ser más cautos, sobre todo teniendo en cuenta que no habría tratamiento en comisión.

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El proyecto enviado hacia la Cámara de Diputados busca que la provincia acceda a dinero, ya sea a través de empréstitos con entidades financieras internacionales o mediante bonos, para construir barrios (se prevé que sean más de 30), rutas clave para la minería como la 150 o la Avenida Circunvalación, y también obras de infraestructura hídrica y energética. Este martes habrá labor parlamentaria en Diputados, en donde el oficialismo prevé cuantificar apoyos clave para tratarlo sobre tablas el jueves. Aunque, a priori, contarían con los votos para aprobarlo.

El oficialismo ya tiene, al menos, 18 votos asegurados para avanzar con el proyecto. El número se compone por los 12 diputados del interbloque Cambia San Juan, a los que se suman los cuatro legisladores del Partido Bloquista, además del angaquero Marcelo Mallea, que desde hace tiempo viene trabajando en sintonía con ese espacio, y el peronista Omar Ortíz, habitual aliado del oficialismo.

Pero el respaldo podría ser todavía mayor. Fuentes legislativas también mencionan a otros peronistas que podrían acompañar con su voto, entre ellos el diputado de Calingasta Jorge Castañeda; y Eduardo Cabello, secretario general de la CGT y referente de la UOCRA. Leopoldo Soler, diputado peronista que tiene un monobloque, también daría el visto bueno.

En este marco hay que mencionar también a otros habituales aliados del oficialismo provincial, como el chimbero Gabriel Sánchez. Asimismo, el libertario Fernando Patinella podría ser otro positivo debido a que este proyecto se desprende después de un acuerdo con el Gobierno nacional, que liberó la soberanía crediticia para que San Juan acceda a préstamos internacionales por su cuenta.

Los que están "en duda" son los otros sectores del justicialismo, el resto del Bloque Justicialista y el Bloque San Juan Vuelve, quienes no estarían en contra del proyecto en sí, sino de la forma de tratamiento. Uno de los mayores cuestionamientos desde estos sectores al oficialismo es "la falta de debate", es decir, el tratamiento sobre tablas de los proyectos importantes. En este marco también podría sumarse a Franco Aranda, diputado del bloque del Frente Renovador, que estaría analizando los pormenores del proyecto.